CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Chiesa primo regalo per Garcia? (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MANOVRE SUGLI ESTERNI D’ATTACCO!

Il calciomercato estivo del Napoli sta prendendo forma e sembra che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia fare un regalo al nuovo allenatore Rudi Garcia. Secondo le parole di Massimo Donadio, ex calciatore, durante un’intervista a Tv Play, Federico Chiesa potrebbe essere una buona opzione per il club partenopeo. Donadio ha espresso il suo rispetto per Politano e Lozano, ma ha sottolineato che Chiesa sarebbe un rinforzo prezioso per la squadra, grazie alle sue doti e alle sue capacità tecniche.

Negli ultimi giorni, d’altronde, sono aumentate le voci di calciomercato sul Napoli riguardo a una possibile partenza di Chiesa dalla Juventus. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, l’esterno azzurro potrebbe non essere considerato un titolare fisso, soprattutto considerando che la Juventus ha raramente schierato un tridente d’attacco. Questo ha alimentato le speculazioni sul futuro di Chiesa, aprendo la porta a possibili offerte da parte di altri club con Chiesa che farebbe particolarmente al caso al gioco del nuovo allenatore francese dei partenopei.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, È ASTA PER KIM

Oltre alle voci su Chiesa, c’è anche un altro nome che circola insistentemente fra i temi del calciomercato del Napoli ma stavolta si tratta di una trattativa per una cessione. Si tratta del coreano Kim, che sembra essere sempre più vicino a un approdo in Premier League. Il Napoli potrebbe ricevere offerte per il giocatore anche dal Bayern Monaco, rendendo la situazione ancora più interessante dal punto di vista economico, anche se De Laurentiis per ora spara grosso per il suo gioiello della difesa.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, sembra che Kim sia prossimo a un accordo con il calub tedesc, che sembra intenzionato a pagare la sua clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Per sostituire Kim, oltre al già seguito Kiwior il Napoli vorrebbe cercare di concretizzare l’acquisto di Kevin Danso, difensore austriaco richiesto dal nuovo allenatore Garcia. Danso attualmente è di proprietà del Lens e ha avuto una stagione eccellente, distinguendosi per la sua solida difesa. In 37 partite disputate, il difensore ha contribuito con un gol e due assist, contribuendo al secondo posto del suo club nella Ligue 1 francese.

