CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: INTRIGO OSIMHEN!

Il calciomercato del Napoli è ancora bloccato sull’asse Osimhen-Lukaku: se il nigeriano non parte, “Big Rom” non può arrivare sotto il Vesuvio. Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. Riguardo a Victor Osimhen, ha spiegato che la cessione del bomber nigeriano si avvicina, ma è ancora necessario raggiungere un accordo con il PSG, con il quale le trattative sono attualmente in stallo. Questa questione dovrà essere risolta entro la fine della sessione di mercato. Il Chelsea, nonostante l’interesse, non è una reale opzione poiché Osimhen desidera giocare in Champions League.

Marchetti ha aggiunto che Romelu Lukaku aspetta solo di essere allenato nuovamente da Conte. Per quanto riguarda Osimhen, esiste anche un’opzione con un club arabo, ma questa non entusiasma il giocatore. L’unica destinazione che sembra piacergli è il PSG, che quindi ha un vantaggio nella trattativa con il Napoli. Non c’è fretta di concludere l’affare, ma bisogna trovare un accordo definitivo e soprattutto sarà necessario che Aurelio De Laurentiis faccia un passo indietro rispetto alla clausola da 130 milioni di euro fissata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GILMOUR REGALO PER CONTE

Negli ultimi giorni, il Napoli è stato accostato al centrocampista del Brighton, Billy Gilmour, che ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Chelsea. Questo giovane talento britannico è molto apprezzato da Antonio Conte, che lo vede come una potenziale alternativa a Lobotka. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha presentato una prima offerta di poco inferiore ai 10 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dall’ex squadra di Roberto De Zerbi. Un nuovo tentativo potrebbe essere fatto non appena il Napoli riuscirà a cedere uno tra Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

Il Napoli è determinato a portare Gilmour alla corte di Conte, ritenendolo un acquisto di calciomercato perfetto per i parametri del club partenopeo. Il Brighton chiede circa 18 milioni di euro, ma si spera di trovare un accordo a metà strada. Prima di procedere con l’acquisto, però, è necessaria una cessione, con Gaetano che sembra il principale candidato a lasciare il club. Su di lui c’è un forte interesse da parte del Cagliari, che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia, c’è ancora distanza tra domanda e offerta, con il Napoli che chiede 15 milioni di euro e il Cagliari disposto a offrirne solo 8.