CALCIOMERCATO NAPOLI, ALTRA CHANCE PER GILMOUR

Il calciomercato Napoli ci riproverà per Billy Gilmour. L’attuale centrocampista del Brighton e della Nazionale scozzese è tra gli obiettivi di Manna per il centrocampo partenopeo. Il club inglese ha già rifiutato la prima offerta dei campani, come riporta Matteo Moretto.

Fabrizio Romano ha però raccontato che il Napoli starebbe preparando un’altra proposta economica importante per convincere i Seagulls a cedere il proprio calciatore, cresciuto molto sotto l’attenta guida di De Zerbi.

CALCIOMERCATO NAPOLI, FOLORUNSHO CONFERMATO DA CONTE

Il calciomercato Napoli sta rivoluzionando il centrocampo. L’arrivo di Antonio Conte ha cambiato le gerarchie, considerando anche chi tornava dal prestito come Gaetano e Folorunsho rispettivamente reduci dall’esperienze con Cagliari e Verona.

Il primo è destinato a ritorna in Sardegna, ma questa volta a titolo definitivo. Come ha spiegato Sky Sport, nei giorni scorsi il Napoli avrebbe accettato la proposta di 10 milioni di euro con il trequartista campano che troverà spazio da titolare.

Folorunsho invece è stato bloccato da Conte. Nessun dubbio o altro, il giocatore resta e verrà anche rinnovato il suo contrato. Secondo Il Mattino, il prolungamento verrà firmato fino al 2029 con l’ex Hellas che non partirà nemmeno in prestito.