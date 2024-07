CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACE BILLY GILMOUR DEL BRIGHTON PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Napoli è ancora in fase di stallo per via delle difficoltà create dalla situazione di Victor Osimhen che rimane ancora in azzurro e blocca ogni possibile movimento in entrata da parte del club di De Laurentiis. Nonostante ciò, però, Giovanni Manna sta tentando di portare quanti più nomi possibili ad Antonio Conte così da formare velocemente la squadra che andrà ad affrontare la prossima stagione di Serie A. Il nuovo nome delle ultime ore è quello del centrocampista scozzese Billy Gilmour che è di proprietà del Brighton ma con un contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe portare ad una cessione preventiva da parte del club inglese.

Gilmour è un titolare della nazionale scozzese ed ha dimostrato ottime cose anche crescendo nel Chelsea prima di trovare continuità e ottime prestazione con il Brighton di De Zerbi che l’ha impiegato anche davanti alla difesa. La duttilità e la forza fisica di Gilmour potrebbero essere caratteristiche gradite da Antonio Conte con il Napoli che avrebbe addirittura già presentato un’offerta da 8 milioni contro la richiesta di 10 da parte del Brighton.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MARIO RUI VERSO LA CESSIONE

Sono diverse le situazioni spinose nel calciomercato Napoli che dovrà affrontare anche il malcontento di Mario Rui che ha dichiarato, attraverso l’agente, di voler tornare in Portogallo per i suoi ultimi anni di carriera nonostante un contratto ancora in essere con i partenopei. Giuffredi (agente di Mario Rui) ha parlato di occasione riferendosi alla situazione del suo assistito che senta la nostalgia di casa e, con l’arrivo di Spinazzola, potrebbe aver anche perso il posto nello scacchiere di un Antonio Conte che ha richiesto fin da subito prestanza fisica e ritmi elevati ai suoi calciatori.

Mario Rui si aggiunge alle tante situazioni spinose in casa Napoli con De Laurentiis che dovrà risolvere anche le questioni riguardanti Simeone, Lindstrøm, Ngonge, Juan Jesus, Ostigard e Natan prima di pensare al mercato in entrata.