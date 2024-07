CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ULTIME SU OSIMHEN E LUKAKU

Il calciomercato Napoli osserva la situazione Osimhen-Lukaku. Il piano del club azzurro è quello di liberarsi del nigeriano intorno ai 100 milioni per investire una trentina massimo sul belga. Facile a parole, più complicato in realtà.

Questo non significa che salterà tutto, anzi, c’è ancora più di uno spiraglio per questa idea di mercato. Bisogna però dire che non tutto sta andando secondo i piani: se Lukaku non partirà per il ritiro del Chelsea, Osimhen resterà anche a Castel di Sangro.

Il ritiro a Dimaro sembrava essere l’ultimo per l’ex Lille, finito in tribuna contro il Mantova e atteso da un momento all’altro con una valigia in mano direzione Parigi. Le trattative ora si sono leggermente fermate dato che il PSG può comprare Osimhen solo in caso di cessioni di uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani.

A proposito di attaccanti, sempre calda la pista Raspadori-Juventus, considerando anche l’inserimento di Chiesa nella trattativa. Rimarrà invece Cheddira che sembra aver convinto Conte mentre Simeone è vicino alla Lazio.

CALCIOMERCATO NAPOLI, OSTIGARD NON GRADISCE IL RENNES

Archiviato il discorso centravanti, il calciomercato Napoli deve sistemare due questioni in uscita. La prima riguarda quella del difensore Ostigard: l’ex Brighton e Genoa piace molto al Rennes che avrebbe offerto tra i 5 e 7 milioni alla società campana. Da convincere è però il calciatore che non sembra affatto convinto della destinazione.

Decisamente più avviata la trattativa di calciomercato annunciata da Sky che riguarda Gianluca Gaetano: il figlio di Napoli lascerà casa in direzione Cagliari: dopo il prestito positivo nella seconda parte della scorsa stagione, il club sardo è pronto ad offrire 10 milioni per acquistarlo a titolo definitivo.