CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Giuntoli punta su Pepé (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli punta dritto visto Nicolas Pepé, l’asso ivoriano classe 1995 del Lille che rappresenta il pezzo pregiato della formazioni francese, qualificata in Champions League nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Sky il club transalpino si sarebbe persuaso riguardo la possibilità di accettare quella che sarebbe un’offerta molto onerosa da parte del club partenopeo, che raggiungerebbe i 65 milioni di euro includendo il cartellino di Ounas, contropartita tecnica che sarebbe gradita al Lille. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, dopo le difficoltà incontrate per James Rodriguez, starebbe puntando sul giocatore che andrebbe però convinto ad accettare la destinazione Napoli. Pepé punta infatti all’offerta migliore e su di lui da tempo ci sono gli occhi del Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli news, Rog in uscita

Per quanto riguarda le altre trattative relative al calciomercato del Napoli, sembra ormai fatta per il passaggio di Marko Rog al Cagliari: i due club si sarebbero accordati su una base di 2 milioni per il prestito oneroso, oltre ai quali il Cagliari dovrà versarne altri 13 per l’obbligo di riscatto e acquisire completamente il cartellino del giocatore. Il club partenopeo attende la conclusione definitiva di questa trattativa per poi ufficializzare l’arrivo di Elif Elmas dal Fenerbahce: al club turco andranno 16 milioni di euro più bonus per lasciar andare il macedone. Anche questa trattativa è ormai definita, il padre di Elmas è atteso nella sede del club di Istanbul per chiudere le ultime questioni in sospeso, dopodiché il Fenerbahce darà semaforo verde per l’arrivo di Elmas in azzurro.

