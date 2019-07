Elmas al Napoli/ C’è l’accordo: talento turco atteso in Italia per le visite mediche

Elijf Elmas è dato molto vicino al Napoli in queste ultime ore. Sembra infatti che la società partenopea e il Fenerbahce abbiano raggiunto un’intesa sulla base di un assegno da 15 milioni di euro con l’aggiunta di bonus. Un’operazione praticamente in bacheca al punto che stando a quanto sottolineato dai colleghi di Fanpage, fra oggi e domani il ragazzo sarà in Italia per sostenere le rituali visite mediche e firmare il proprio contratto con il club partenopeo. L’intesa fra gli azzurri e il ragazzo dovrebbe riguardare un accordo da cinque anni con stipendio da 1.2/1.5 milioni di euro netti a stagione. Mancano gli ultimi dettagli ma ormai il più è fatto e se tutto andrà per il verso giusto il giocatore indosserà la casacca dei partenopei per l’anno che verrà. Elmas è solito posizionarsi nel ruolo di centrocampista centrale, ma vista la sua grande tecnica e il suo passo, viene spesso utilizzato anche come trequartista nonché come esterno d’attacco di sinistra.

ELMAS AL NAPOLI, C’È L’ACCORDO

19 anni, 20 anni da compiere il prossimo 24 settembre, il nazionale macedone sarà il secondo calciatore proveniente da quella zona del mondo a giocare a Napoli, il suo predicessero è stato Goran Pandev, ex anche di Inter e Lazio, attualmente al Genoa. Carlo Ancelotti era alla ricerca di un centrocampista delle sue qualità «Cerchiamo un jolly in grado di rendersi utile in mezzo al campo in tutte le posizioni», le parole rilasciate durante la conferenza stampa di ieri a Dimaro, e si è quindi optato per il giovane macedone, una vera e propria scommessa. Secondo Transfermarkt il suo valore si aggira sui 10 milioni di euro, e in questa stagione ha giocato 29 partite, segnando anche quattro reti: non un goleador incallito ma ovviamente ci sono ampi margini di miglioramento. Se i rumors verranno confermati, Elmas sarà il terzo acquisto ufficiale del Napoli di questa estate dopo Di Lorenzo e Manolas.

