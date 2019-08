CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente bloccato aspettando Icardi (ultime notizie)

Il Napoli è al lavoro per completare il proprio organico specialmente tramite l’acquisto di almeno un nuovo centravanti da qui alla fine del calciomercato estivo. Le indiscrezioni più recenti rivelano che gli azzurri sarebbero nuovamente in pressing su Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. L’attaccante argentino sembra essere il vero sogno del patron Aurelio De Laurentiis che potrebbe anche fare qualche follia pur di aggiudicarselo. Sfumata la possibilità di un passaggio alla Roma dopo il rinnovo di Dzeko, ora i partenopei devono vedersela con la concorrenza della Juventus, che potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Paulo Dybala. La risposta di Icardi è attesa dal Napoli nei prossimi giorni e, intanto, gli azzurri si sono mossi anche per bloccare lo svincolato Fernando Llorente, in attesa appunto di capire quale sarà la decisione dell’argentino ma accostato anche al Manchester United, che potrebbe tesserarlo a parametro zero anche con il mercato inglese chiuso. (agg. Alessandro Rinoldi)

Calciomercato Napoli news, L’opinione di Alfredo Pedullà

E’ quasi fatta per Hirving Lozano al Napoli. Gli azzurri stanno per annunciare un vero e proprio colpo di calciomercato, come riferito dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: “Una pista che vi raccontiamo da tempo, l’ 11 e il 12 agosto le date della svolta per mettere a posto tutti i dettagli per un’operazione sotto i 45 milioni. Adesso, secondo copione, siamo agli aspetti formali: l’esterno messicano potrebbe arrivare in Italia già nella serata di martedì, poi mercoledì svolgerà le visite mediche di rito e successivamente – probabilmente a Napoli già nel pomeriggio – si terrà la presentazione ufficiale. Lozano-Napoli, un matrimonio annunciato da tempo: ora siamo agli ultimissimi aspetti burocratici prima dell’annuncio”. Sempre sul fronte entrate, l’operatore di mercato Caliendo ha ipotizzato persino un clamoroso ritorno di Higuain al Napoli nell’ottica di un calciomercato sempre più imprevedibile: “Higuain al Napoli? Potrebbe tornare, perché no? E’ già successo con Sivori e Altafini. In passato sembrava che non dovessero essersi nuovi intrecci, invece ci sono stati. L’ultimo è stato Sarri”.

James Rodriguez sempre più lontano

Si raffredda la pista James Rodriguez per il Napoli, nonostante la panchina rimediata dal giocatore nella giornata d’esordio che il Real Madrid ha vinto 3-1 contro il Celta Vigo. Nelle dichiarazioni di rito ai giornalisti il tecnico Zinedine Zidane ha commentato la vittoria dei suoi ma ha anche parlato del futuro del colombiano: “Prima della partita abbiamo parlato, tutti quelli che abbiamo pensano solo a questa stagione. Bale ha fatto una grande gara. Nulla è cambiato. Lui, James e tutti i giocatori che sono qui ci pensino e facciano del loro meglio per difendere questa maglia”.



