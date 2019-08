CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Hysaj nel mirino del Valencia (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli da diverse settimane registra tra i nomi in uscita quello di Elseid Hysaj, che era finito sotto la lente d’ingrandimento di club italiani come, ad esempio, la Roma. Potrebbe però essere alla fine l’estero la destinazione dell’esterno albanese, in particolare il Valencia che nelle ultime ore avrebbe bussato alla porta dei partenopei per riuscire a chiudere la trattativa entro il 2 settembre. Interesse che per il Valencia si è acuito dopo l’infortunio di Piccini, esterno italiano nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Sky Sport parla di una trattativa che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto alla maturazione di alcune condizioni. Mario Giuffredi, agente di Hysaj, proprio ai microfoni di Sky ha confermato come il suo assistito potrebbe lasciare Napoli entro la fine del mercato: “Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato. Cercheremo di stringere nelle prossime ore e provare ad accelerare. I contatti vanno avanti con il club spagnolo. Cercheremo di accontentare il ragazzo.” Che sia proprio Valencia la destinazione buona?

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LLORENTE ALLA FINESTA

Il calciomercato del Napoli attende poi il lieto fine per quanto riguarda l’arrivo dell’ultima punta che dovrebbe completare la batteria di attaccanti a disposizione di Carlo Ancelotti. Gli altri esuberi come Ounas sono in partenza, serve un centravanti e il nome prescelto è sempre quello di Fernando Llorente, che resta però alla finestra pazientemente visto che Aurelio De Laurentiis non ha rinunciato alla possibilità di portare Icardi in azzurro. Una situazione che sta diventando uno stillicidio: il presidente del Napoli sa bene che l’offerta da 65 milioni di euro che il club ha pronta per il bomber argentino interesserebbe eccome all’Inter, ma il giocatore ha sempre negato il consenso di un trasferimento a Napoli. E gli azzurri nelle ultime ore hanno dovuto registrare un interesse dell’Inter proprio per Llorente: sarebbe una vera beffa, anche se il giocatore è in parola con il club partenopeo e, essendo svincolato, potrebbe comunque definire il suo trasferimento anche il 3 settembre, dopo la fine ufficiale delle trattative di questo calciomercato, prevista per lunedì 2 settembre alle ore 22.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA