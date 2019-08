CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounas al Nizza, Icardi Nicchia ancora… (Ultime notizie)

Come previsto, il calciomercato del Napoli fa registrare un’accelerata per quegli elementi ormai considerati esuberi da Carlo Ancelotti. C’è sempre Verdi in uscita, ma un passo decisivo è stato compiuto per Adam Ounas, col giocatore franco-algerino che nella prossima stagione vestirà la maglia del Nizza, impegnato nella fase a gironi di Champions League. Ounas sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, assecondando la sua voglia di trovare più spazio e andare a una squadra che possa offrirgli un posto da titolare con maggiore continuità. Fissate anche le cifre, il prestito oneroso per questa stagione porterà nelle casse del Napoli 2 milioni e 200mila euro, mentre il riscatto nella prossima stagione (diritto e non obbligo per i francesi) costerebbe al Nizza, se decidesse di esercitarlo, 25 milioni di euro. Trattative che sembrano aprire la porta all’arrivo di Fernando Llorente per completare le caselle dell’attacco a disposizione di Ancelotti, anche se c’è sempre un sogno proibito con il quale il presidente De Laurentiis vorrebbe chiudere col botto il mercato azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ICARDI NICCHIA ANCORA

Il calciomercato del Napoli ha vissuto infatti la speranza dell’arrivo di Mauro Icardi alle pendici del Vesuvio per tutta l’estate, e l’offerta importante che il club ha presentato all’Inter sarebbe ancora valida. L’argentino però sembra nicchiare ancora, indeciso e soprattutto voglioso di cambiare aria solo in caso di un’offerta juventina. Nel giorno in cui Hirving Lozano ha caricato ed entusiasmato i tifosi del Napoli in vista del big match contro i bianconeri, il comportamento poco entusiasta di Icardi sembra chiudere definitivamente la porta alla trattativa. L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha sottolineato ancora una volta come il club azzurro sia stato l’unico finora a dimostrare di voler fare carte false per prendere Icardi: “Quanto all’argentino, si ricorda che per lui il Napoli si è spinto a mettere sul piatto 65 milioni di euro per il cartellino, ma il giocatore ha fermato tutto perché non vuole muoversi dall’Inter.” E a questo punto potrebbe arrivare disco verde per Llorente in maglia azzurra.

