Calciomercato Napoli news/ Svanito Pepé, a caccia del colpo Lozano (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli è in una fase difficile: sfumato Pepé che sembrava ormai pronto ad approdare in azzurro, è arrivato un no che si è aggiunto alla difficile situazione relativa a James Rodriguez, che il club spera comunque ancora di accomodare. Ci sono però dei piani alternativi per giocatori poco considerati sui radar del Napoli nell’ultimo periodo. Uno di essi è Hirving Lozano, al centro di una giornata di fitti contatti tra il Napoli e Mino Raiola, come riportato dal sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. L’attaccante messicano di proprietà del PSV Eindhoven resta uno dei giocatori che da sempre interessano al DS Giuntoli e il ko del PSV Eindhoven in Champions League potrebbe aprire una trattativa che al momento è solo in fase embrionale.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA LO ZIO DI JAMES

James Rodriguez resta comunque un obiettivo del Napoli, con la formazione partenopea che spera ancora di convincere il colombiano ad abbracciare la causa azzurra. In merito sono arrivate anche le parole dello zio del fantasista, il cui cartellino viene al momento controllato dal Real Madrid, che dal suo profilo Instagram ha postato un sondaggio invitando i followers a scegliere tra la maglia dell’Atletico Madrid e quella del Napoli. Un chiaro segnale che riguarda le due formazioni che al momento si stanno contenendo il giocatore, con Rodriguez indeciso se attraversare la sponda del Manzanares a Madrid e diventare Colchonero, oppure se tentare l’avventura in Italia. In questo caso il Napoli dovrebbe però risolvere un problema non da poco, l’accordo col Real Madrid che è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo.

