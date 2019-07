CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Icardi boom: l’affare si fa? (Ultime notizie)

Quella che sembrava solamente una suggestione per il calciomercato del Napoli potrebbe diventare molto presto una clamorosa realtà. Mauro Icardi in azzurro non è solo una manovra di disturbo verso la Juventus, è un’operazione che il presidente De Laurentiis vorrebbe portare a compimento per dimostrare una volta di più di voler lanciare il guanto di sfida ai bianconeri per lo Scudetto. Gianluca Di Marzio nel consueto approfondimento serale sul calciomercato di Sky ha approfondito il tutto e ipotizzato anche cifre che potrebbero davvero rendere reale l’idea. 60 milioni di euro più bonus per l’Inter, una cifra per il cartellino che la Juventus non sarebbe disposta a corrispondere per Icardi. In più, il club partenopeo garantirebbe al bomber argentino un considerevole balzo in avanti in termine di ingaggio, 6 milioni netti a stagione per diventare il nuovo idolo del San Paolo. Al momento Icardi non ha ancora “aperto” alla possibilità, ma di fronte a queste cifre la trattativa potrebbe presto incanalarsi sui binari giusti.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DOPPIO OBIETTIVO LOZANO-RODRIGUEZ

L’idea Icardi non distoglie comunque il Napoli da altri concreti obiettivi di mercato. Uno, James Rodriguez, è da tempo in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti. Operazione non semplice per ingaggio e cartellino, col Real Madrid niente affatto disposto a svendere il colombiano dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco. Rodriguez però ha da tempo manifestato il suo gradimento per la piazza partenopea, serve uno sforzo in più per l’offerta da parte di un Napoli che continua a monitorare anche il talentuoso messicano Lozano. Nomi importanti per i quali però servono investimenti forti: radiomercato parla di un possibile sacrificio eccellente per mettere mano in maniera così drastica alla rosa azzurra, e si tratterebbe di Lorenzo Insigne. De Laurentiis ha affermato di volere almeno 80 milioni per la cessione dello “scugnizzo”, ma dall’estero e in particolare dall’Inghilterra, sponda Manchester United, potrebbe arrivare l’offerta in grado di far vacillare la storia d’amore tra Insigne e il Napoli.

