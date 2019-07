Icardi al Napoli?/ Inter, de Laurentiis mette sul piatto stipendio da top player

Mauro Icardi, il Napoli si iscrive alla corsa per l’attaccante in uscita dall’Inter. Nonostante i tentativi di dialogo, Antonio Conte ha già chiarito che il rosarino non fa parte del suo progetto e la dirigenza meneghina è al lavoro per trovare una nuova collocazione all’ex capitano. La Juventus è da tempo sulle sue tracce, con Fabio Paratici pronto a regalare un bomber di razza a Maurizio Sarri, che formi con Cristiano Ronaldo uno dei reparti avanzati più forti d’Europa. Ma Aurelio de Laurentiis è pronto a far fare il salto di qualità al suo Napoli e, dopo il tentativo effettuato due estati fa, è deciso a tornare alla carica per il classe 1993. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i partenopei avrebbero messo sul piatto un mega ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Uno stipendio da top player, dunque, con Icardi che diventerebbe così il calciatore più pagato del club campano…

ICARDI AL NAPOLI NON ESCLUDE JAMES

Napoli pronti a trattare con l’agente-moglie Wanda Nara, Carlo Ancelotti pronto a ricevere un regalo speciale per tentare di colmare il gap con la Juventus. L’Inter non intende giocare al ribasso e chiede una valutazione del cartellino congrua. Da scartare l’ipotesi di uno scambio con Lorenzo Insigne, voce circolata nelle scorse settimane, e l’eventuale acquisto dell’ex Sampdoria non escluderebbe James Rodriguez secondo Alfredo Pedullà: «La gestione della vicenda Icardi probabilmente non avrà sviluppi rapidissimi, ma l’Inter dovrà gestire una situazione delicatissima. E il Napoli su Icardi resta alla finestra, trovandosi nella medesima situazione della Juve: prima servono due-tre cessioni per mettere su un tesoretto. E chiaramente James Rodriguez è a prescindere un obiettivo da concretizzare». Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, sono ore decisive per il futuro di Mauro Icardi: l’Inter vuole puntare su Romelu Lukaku, l’avventura in nerazzurro del bomber di Rosario è giunta al capolinea…

