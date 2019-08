Calciomercato Napoli news/ Icardi è l’obiettivo numero uno, ma… (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli negli ultimi giorni è tornato a ruotare attorno alla punta, con Mauro Icardi in cima ai desideri. Marca specifica come l’Inter abbia dato un ultimatum alle pretendenti del calciatore, che piace anche a Roma e Juventus oltre che ai campani. La società vuole una cifra attorno ai 70 milioni di euro, che viene considerata dai tre club eccessiva. Si fa forza sul fatto che la situazione da separati in casa obblighi i meneghini alla cessione. La sensazione ora però è che il club nerazzurro sia pronto anche a tenere Icardi, senza farlo giocare, nel caso non arrivi l’offerta desiderata.

Calciomercato Napoli news, cessione Verdi legata a Lozano

Simone Verdi è nel mirino del Torino, con il calciomercato del Napoli però che è bloccato dalla situazione Hirving Lozano. L’esterno d’attacco infatti era a un passo dall’arrivare in azzurro, bloccato da un infortunio che potrebbe far saltare tutto. Calciomercato.it svela che la questione potrebbe far saltare il passaggio di Verdi al Torino di Walter Mazzarri. Nel caso infatti non dovesse arrivare Lozano la società azzurra potrebbe decidere di trattenere l’ex Bologna e non comprare un altro calciatore di pari valore, magari aspettando di acquistare l’ala del Psv Eindhoven nel calciomercato di gennaio.

