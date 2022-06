Calciomercato Napoli news/ Idea Luis Alberto, contatto con il Lecce per Hjulmand

Calciomercato Napoli news: Luis Alberto

Continua a tener banco l’idea di calciomercato riguardo a un possibile arrivo di Luis Alberto al Napoli. Lo spagnolo potrebbe approdare in azzurro nell’ottica di uno scambio alla pari con Zielinski. L’operazione andrebbe a concludersi senza contropartite né conguagli da parte di nessuno dei due club.

A parlare del possibile colpo del calciomercato del Napoli è stato il giornalista Luigi Salomone de Il Tempo a Radio Marte: “Luis Alberto con Sarri ha legato solo a fine stagione. All’inizio ci sono stati diversi problemi, sia tattici che caratteriale. Sia Zielinski che Luis Alberto sono da anni nella stessa piazza e cambiare potrebbe essere positivo per tutti. Nel 4-2-3-1 di Spalletti può starci bene, può giocare da trequartista e a volte anche più basso, se gli metti accanto un Anguissa”.

Calciomercato Napoli news: contatto con il Lecce per Hjulmand

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato del calciomercato rivelando anche una possibile mossa del Napoli. A Kiss Kiss Napoli ha infatti rivelato che c’è un interesse azzurro per Morten Hjulmand, regista protagonista della promozione in Serie A.

Il ds del club giallorosso ha dichiarato: “Ha potenzialità che è diventata oggi qualità. L’ho preso da una squadra dalla Serie A turca, ultima in classifica. Dopo Vlahovic metto lui come le scoperte di questi ultimi anni, ha tutto per poter esplodere. Contatti col Napoli? Con Giuntoli c’è stato un contatto, mi ha chiamato per il mio ritorno in Serie A. Credo che sia stato uno dei calciatori più interessanti di quest’ultimo campionato di Serie B”.

