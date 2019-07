Calciomercato Napoli News/ “James si allontana, Icardi più vicino!” (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere un cambio di programma importante nelle prossime ore: Gianluca Di Marzio su Sky ha sottolineato come l’arrivo di James Rodriguez, che veniva dato in via di definizione fino a poche settimane fa, potrebbe sfumare clamorosamente. Ha spiegato Di Marzio: “L’accordo col Real Madrid non vuole proprio arrivare. Florentino Perez è infatti irremovibile, continua a chiedere 42 milioni di euro e non vuole cedere il colombiano in prestito.” Una presa di posizione che ha irritato non poco Aurelio De Laurentiis, col presidente del Napoli che ha sottolineato di essere disposto solo alla formula del prestito invisa alle Merengues. E allora la situazione potrebbe complicarsi, tanto che James Rodriguez, per restare a Madrid, potrebbe chiudere la telenovela accettando di firmare con l’Atletico Madrid, cambiando solamente sponda del Manzanares. Spetterebbe poi a De Laurentiis trovare un nome alternativo per le richieste di Ancelotti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PRIMI APPROCCI PER ICARDI

Il nome forte per il calciomercato del Napoli potrebbe dunque diventare quello di Mauro Icardi: secondo il giornalista Tancredi Palmeri, come riportato su tuttomercatoweb.com, il club partenopeo dopo tanto temporeggiare sarebbe pronto a farsi avanti per il bomber dell’Inter: “Per Icardi è arrivato il contatto anche del Napoli, e il prezzo annunciato dall’Inter a De Laurentiis è differente rispetto a quello della Juventus: 50 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni cash dell’offerta bianconera. Il Napoli ha quindi un vantaggio di 10 milioni sulla Juventus.” Oltre a questa offerta sarebbero infatti pronte delle contropartite tecniche, con l’offerta degli azzurri per l’attaccante argentino che arriverebbe comunque sui 70 milioni di euro complessivi. De Laurentiis sta lavorando a fari spenti e spera di sfruttare le difficoltà nerazzurre riguardanti l’arrivo di Lukaku dal Manchester United. All’Inter occorre liquidità e accelerare i tempi per la cessione di Icardi potrebbe sbloccare il mercato in entrata: il Napoli resta attento alla finestra.

