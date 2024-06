CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Javi Guerra pallino di Manna. Si stringe per Buongiorno (8 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI TRATTA PER JAVI GUERRA

Il calciomercato estivo del Napoli prende quota dopo l’annuncio di Antonio Conte che ha entusiasmato i tifosi partenopei, dopo una stagione deludente seguita allo storico terzo Scudetto: tra i principali nomi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna (anche lui freschissimo di nuova carica) ci sono Javi Guerra e Alessandro Buongiorno, anche se la lista di Antonio Conte è più lunga e riguarda anche elementi d’attacco e sulle fasce, come Vanderson, Hermoso e Lukaku, ma le ultime 24 ore hanno portato novità sui due elementi sopra citati.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Vanderson per la fascia, Lukaku chiodo fisso di Conte (7 giugno 2024)

Il Napoli ha messo gli occhi su Javi Guerra, giovane talento del Valencia: la trattativa col club spagnolo è in corso e il Napoli sta cercando di abbassare la richiesta di 25 milioni di euro. La dirigenza partenopea vede in lui un investimento per il futuro, con l’obiettivo di inserirlo gradualmente nella rosa e farlo crescere sotto la guida di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte è arrivato: Di Lorenzo e Kvara blindati, Lukaku nel mirino (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BUONGIORNO PRIMA SCELTA

Per il reparto difensivo, il Napoli sta puntando su Alessandro Buongiorno, difensore del Torino: la trattativa è avanzata, con la dirigenza del Napoli che ha presentato un’offerta di calciomercato significativa (35 milioni più 5 di bonus) per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Il Napoli fa sul serio anche per portare Federico Chiesa sotto la guida di Antonio Conte: il Napoli ha messo sul piatto 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, cercando di superare la concorrenza della Roma, anch’essa molto interessata all’esterno offensivo della Nazionale Italiana. Il Napoli mira a ottenere il ‘sì‘ del giocatore la prossima settimana, quando l’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, sarà a Roma per incontrare i vertici del club negli uffici della Filmauro.

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli/ Adesso è ufficiale: contratto fino al 2027 (oggi 5 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA