CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Vanderson per la fascia, Lukaku chiodo fisso di Conte (7 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU PIÙ VICINO!

Il calciomercato del Napoli sembra ormai pronto a seguire le linee guida del nuovo allenatore Antonio Conte. Per quanto riguarda gli esterni il nome che circola è quello di Vanderson, terzino ed esterno destro del Monaco. Il giovane brasiliano classe 2001 ha disputato 23 partite nella scorsa stagione, sia in Ligue 1 che in Coppa di Francia: principalmente utilizzato a centrocampo, ha anche segnato tre gol in campionato. Il costo è stimato intorno ai 30 milioni di euro, oltre a un ingaggio elevato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte è arrivato: Di Lorenzo e Kvara blindati, Lukaku nel mirino (6 giugno 2024)

Per quanto riguarda l’attacco, il nome più importante sul taccuino del Napoli resta quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che ha recentemente terminato il suo prestito alla Roma, è visto come il profilo ideale per guidare l’attacco partenopeo. La trattativa con il Chelsea non sarà semplice, ma lo stesso Lukaku ha strizzato l’occhio definendo Conte il miglior allenatore con il quale abbia mai lavorato.

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli/ Adesso è ufficiale: contratto fino al 2027 (oggi 5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE ALTERNATIVE PER L’ATTACCO

Un altro obiettivo nel calciomercato del Napoli per l’attacco potrebbe diventare Mateo Retegui, giovane talento del Genoa e della Nazionale italiana con la quale si appresta ad affrontare gli Europei in Germania contendendosi con Scamacca il posto da titolare. La sua capacità di giocare sia come centravanti che come seconda punta lo rende un’opzione versatile per Conte, che apprezza i giocatori capaci di adattarsi a diversi moduli tattici.

Un altro nome che circola è quello di Artem Dovbyk, attaccante del Girona protagonista nell’ultima stagione della Liga spagnola. l’ucraino ha impressionato per la sua fisicità e capacità di segnare gol in Spagna, e il Napoli vede in lui un potenziale rinforzo per dare profondità al reparto offensivo ed è disposto a spendere anche tra i 50 e i 60 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte firma oggi: 6 colpi per una squadra tutta nuova (5 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA