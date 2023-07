Calciomercato Napoli News/ Kilman e Danso prime scelte, ma se dovessero saltare… (29 luglio 2023)

Calciomercato Napoli News, obiettivo difensore: tre nomi sul tavolo per la retroguardia azzurra

Il Napoli continua a lavorare in ottica calciomercato e rafforzamento organico. La priorità è rappresentata dal nuovo difensore centrale, con il toto nomi che impazza soprattutto in queste ultime ore. Sbirciando sui siti specializzati emerge una lunga lista di candidati, dove spiccano i nomi di Max Kilman, Kevin Danso e Kōnstantinos Mavropanos. Per quanto riguarda Kilman, c’è il Wolverhampton che spara alto e non è disposto a scendere al di sotto dei quaranta milioni di euro. Una cifra alquanto impegnativa per il Napoli, che al momento avrebbe deciso di temporeggiare.

Per quanto riguarda Danso ci sarebbe già un’intesa pluriennale a cifre importanti, ma andrebbe convinto il Lens a cedere il giocatore. I francesi, al momento, non sembrano intenzionati a scendere sotto i trenta o quaranta milioni. Infine c’è Mavropanos, che appare come piano b rispetto alle prime due opzioni. Contatti e ragionamenti in corso.

Calciomercato Napoli News, Elmas vede il bicchiere mezzo pieno: “Solo Kim è andato via…”

Il calciomercato del Napoli non preoccupa la squadra, che si presenta alla nuova stagione con fiducia e grande entusiasmo. Non potrebbe essere diversamente dopo la cavalcata scudetto che ha portato nuove energie e consapevolezze. Nel corso di una intervista rilasciata a Sky, Elif Elmas, ha commentato le mosse della dirigenza, elargendo parole di grande fiducia nei confronti dei compagni e di tutta la squadra.

“Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d’Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole”, ha dichiarato. “Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci. Mister Garcia? Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi”.

