CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER KVARA QUESTIONE DI GIORNI…

Il calciomercato Napoli è pronto ad accendersi dopo una cessione molto pesante. Khvicha Kvaratskhelia è infatti sempre più vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain. L’esterno georgiano, legato al Napoli fino al 2027, sembra destinato a intraprendere una nuova avventura in Ligue 1, dove il club parigino intende costruire un progetto tecnico incentrato su di lui, trasformandolo nella stella della squadra. Antonio Conte, consapevole dell’imminente addio di Kvaratskhelia, non ha nascosto la propria delusione per la situazione.

La trattativa clou di questo calciomercato Napoli è quella col PSG che è in fase avanzata, con gli ultimi contatti che hanno dato esiti positivi. Il club francese è pronto a formalizzare un’offerta definitiva a metà della prossima settimana, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il PSG ha già trovato un accordo per un contratto quinquennale con il giocatore, garantendogli un ingaggio di 4-5 volte superiore rispetto a quello attuale al Napoli. Un ulteriore incontro con la dirigenza partenopea è previsto per la prossima settimana per chiudere l’affare. Nel frattempo, Kvaratskhelia non sarà convocato per la gara contro il Verona, mentre la sua prossima destinazione sembra ormai chiaramente Parigi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA NEL MIRINO

Nel terzo turno di FA Cup, che ha visto il Liverpool affrontare l’Accrington Stanley, Federico Chiesa ha lasciato il segno. Partito dalla panchina, ha realizzato il suo primo gol con la maglia dei Reds, firmando il 4-0 con un potente destro da fuori area che ha trafitto il portiere avversario. Una rete significativa, che potrebbe rappresentare un messaggio per Antonio Conte. Intanto, gli uomini del calciomercato Napoli valutano la possibilità di inserirlo tra i possibili sostituti di Khvicha Kvaratskhelia, con il Liverpool disposto a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, dopo averlo acquistato per 12 milioni di euro.

Oltre a Chiesa, il Napoli segue altri profili per rinforzare l’attacco. La Gazzetta dello Sport segnala l’interesse per Galeno del Porto, autore di 8 gol in 15 partite stagionali e valutato intorno ai 30 milioni di euro. Un’altra opzione è Edon Zhegrova, esterno kosovaro del Lille con contratto in scadenza nel 2026. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, aveva già mostrato interesse per il giocatore quando era alla Juventus. A novembre ha avviato un primo contatto con il club francese per verificare la possibilità di intavolare una trattativa vantaggiosa.