CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DANILO ORMAI A UN PASSO

Il calciomercato Napoli è davvero vorticoso in questi giorni, ovviamente in primo piano c’è il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, con tutto quello che ne conseguirà, ma non possiamo dimenticare che in entrata una delle priorità di Antonio Conte è quella di rafforzare la difesa. Anche in questo caso sono stati fatti molti nomi, compreso quello di Milan Skriniar, però l’obiettivo principale resta sempre Danilo, per il quale ci sono buone notizie e quindi sembra ormai davvero vicinissimo al Napoli.

Infatti oggi sabato 11 gennaio l’edizione del quotidiano partenopeo Il Mattino riferisce che Danilo pur di accelerare i tempi e giungere all’accordo definitivo con il Napoli avrebbe rinunciato alla buonuscita e una serie di premi che avrebbe potuto richiedere alla Juventus, che a questo punto dovrebbe dare il via libera, ma con un vincolo: infatti il 25 gennaio prossimo si giocherà proprio Napoli Juventus allo stadio Maradona e, per ragioni di opportunità, l’ufficialità dovrebbe arrivare dopo lo scontro diretto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE CIFRE DELL’ACCORDO CON DANILO

Questo quindi dovrebbe essere un affare praticamente definitivo per il calciomercato Napoli e di conseguenza possiamo anche curiosare nelle cifre. Sempre Il Mattino riferisce che il contratto che legherà Danilo al Napoli dovrebbe essere di un anno e mezzo, quindi fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,4 milioni di euro. Quanto alle tempistiche, il rinvio dopo il match al Maradona sarebbe stato una delle condizioni poste da Cristiano Giuntoli per giungere alla rescissione.

Uno entra, uno esce: il Napoli ha solo il campionato da giocare da qui a fine stagione, di conseguenza l’arrivo di Danilo porterà invece a una partenza nel reparto arretrato dei partenopei per il calciomercato Napoli. Rafa Marin infatti è pronto per tornare in Spagna per giocare di più: ci aveva provato anche il Como di Cesc Fabregas, ma la prossima destinazione di Marin dovrebbe essere il Villarreal, naturalmente anche nel suo caso a fine mese per non scoprire il reparto.

