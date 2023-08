CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ L’agente di Gabri Veiga risponde. Retroscena su Zielinski (25 agosto 2023)

Il calciomercato del Napoli ha subito una brusca svolta, con il centrocampista Gabri Veiga che sembra avviarsi verso l’Arabia Saudita e il centrocampista Piotr Zielinski che resta saldo nei ranghi azzurri. La beffa per il Napoli è arrivata con l’inaspettata svolta nella trattativa per Gabri Veiga, giovane talento del Celta Vigo. Dopo settimane di inseguimento, il Napoli sembrava essere vicino a chiudere l’affare sulla base di un accordo da 30 milioni di euro, con l’aggiunta di 6 milioni di bonus.

Tuttavia, mentre i tifosi azzurri erano in attesa dell’annuncio ufficiale, la trattativa è improvvisamente entrata in una fase di stallo. È stato proprio in questo momento che l’Al Ahli, club saudita della Saudi Pro League noto per le risorse finanziarie illimitate, è entrato in gioco. L’Al Ahli ha presentato una proposta al Celta Vigo, ottenendo il consenso del club spagnolo, e ha anche offerto un contratto al giocatore, che ha prontamente accettato. L’agente di Veiga, Pini Zahavi, ha commentato la situazione sottolineando che l’accordo con l’Al Ahli non è ancora stato chiuso definitivamente, ma ha anche accusato il Napoli di non aver voluto pagare la clausola rescissoria del giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZIELINSKI MAI SUL MERCATO

Nel frattempo, il Napoli ha dovuto fare i conti con un altro episodio di mercato, questa volta riguardante Piotr Zielinski. Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha rivelato che il club capitolino aveva presentato un’offerta ufficiale per il centrocampista polacco. Tuttavia, sembra che il Napoli non abbia dato risposta all’offerta della Lazio, lasciando intendere la volontà di trattenere Zielinski. Questo potrebbe essere un segnale di un prossimo rinnovo del contratto per il centrocampista, che rimarrà quindi un elemento chiave nella squadra azzurra.

Fabiani ha sottolineato come per Zielinski la Lazio fosse decisa a fare sul serio: “Berardi e Zielinski erano stati indicati dal nostro allenatore ma sono state operazioni non andate in porto. Abbiamo deciso di virare su altro, abbassando l’età media. Zielinski era un oggetto di valutazione, così come Berardi, poi abbiamo fatto altre scelte. Abbiamo fatto un’offerta ufficiale al Napoli e non ci è stato risposto niente, siamo andati avanti per la nostra strada con decisioni condivise“.











