CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Veiga, la trattativa rallenta. Lindstrom, fantasia in attacco (18 agosto 2023)

Anche il Napoli è sempre attivo sul fronte del calciomercato, cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione calcistica. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza c’è quello di Gabri Veiga, un possibile nuovo ingresso nelle fila azzurre. Tuttavia, nonostante le voci che sembravano indicare una chiusura imminente dell’affare, sembra che ci sia stato un rallentamento nella trattativa. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Desmarque‘, la trattativa di calciomercato tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga non ha raggiunto ancora un accordo definitivo.

La trattativa, che aveva visto l’intervento diretto del capo scouting Maurizio Micheli, sembra essere incappata in alcuni dettagli che necessitano di essere definiti. In particolare, l’importo dei bonus da aggiungere alla parte fissa e la percentuale sulla futura rivendita sembrano essere ancora oggetto di discussione. Nonostante il Napoli sia disposto a sborsare una cifra intorno ai 35-36 milioni di euro per l’acquisto del giocatore, il Celta Vigo sembrerebbe orientato verso l’opzione di far valere la clausola di rescissione. Questo ha portato a un rallentamento nella trattativa, con la possibilità che l’operazione possa slittare oltre le previsioni iniziali.

Questo rallentamento potrebbe avere ripercussioni sull’arrivo di Gabri Veiga in Italia. Inizialmente si sperava che l’operazione potesse concludersi in tempo per la prima giornata di campionato, ma adesso sembra più probabile che l’ufficializzazione dell’acquisto possa slittare alla prossima settimana. Questo significherebbe che il giocatore potrebbe non essere disponibile per la prima giornata di Serie A, ma potrebbe arrivare per la seconda giornata. Ma non è l’unico nome sul taccuino del Napoli.

La squadra azzurra sta guardando anche in Bundesliga per rinforzare ulteriormente la rosa. Si parla di Jesper Lindstrom, talentuoso trequartista danese che gioca nell’Eintracht Francoforte. Il Napoli avrebbe avviato i contatti per il giocatore, proponendo un’acquisizione immediata ma con la possibilità di lasciarlo in prestito in Germania fino a gennaio. Questo potrebbe essere collegato alla possibile partenza di Hirving Lozano, il cui contratto scade nel 2024. Lindstrom è un giovane calciatore con una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma sembra che il Napoli sia disposto a fare un investimento significativo sul calciomercato per un profilo giovane e di prospettiva, in linea con il progetto della squadra partenopea.

