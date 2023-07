CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Le Normand per la difesa. Kim, giallo visite mediche (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, 40 MILIONI PER IL CENTRALE!

Il calciomercato del Napoli affronta la necessità di trovare un sostituto adeguato per Kim Min-jae, il difensore centrale sudcoreano che si appresta a diventare ufficiale al Bayern Monaco. Il Napoli sta valutando diverse opzioni di calciomercato per rinforzare la propria difesa, con due nomi in cima alla lista: Max Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad, protagonista di un’ottima stagione con la formazione basca che si è presa la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prima opzione è rappresentata da Max Kilman, valutato intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, l’alternativa principale rimane Robin Le Normand, il difensore centrale della Real Sociedad. Sebbene abbia una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, il Napoli difficilmente si spingerà fino a quella cifra. Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe offrire intorno ai 40 milioni, ma la preferenza sembra comunque indirizzata verso Kilman.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER KIM SI ATTENDE IL PAGAMENTO

Nel frattempo, Kim Min-jae si avvicina sempre di più al trasferimento al Bayern Monaco. Il giocatore sudcoreano ha svolto le prime visite mediche con il club tedesco in preparazione del pagamento della clausola rescissoria. Giallo in Germania sul completamente delle visite mediche, quando avverrà il Bayern procederà al pagamento della clausola, che può essere attivata entro il 15 luglio. Il Napoli incasserà circa 45 milioni di euro dalla cessione di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano firmerà un contratto quinquennale con il Bayern, legandosi al club fino al 2028.

Kim Min-jae è pronto a lasciare il calcio italiano dopo una sola stagione. Arrivato dal Fenerbahce lo scorso anno per circa 20 milioni di euro, il difensore centrale ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista del terzo scudetto da parte del Napoli. Durante la sua permanenza con gli azzurri, ha collezionato 45 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Per questo la priorità della formazione partenopea al momento è quella di individuare un sostituto del coreano per completare la difesa a disposizione di Rudi Garcia.











