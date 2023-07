CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lukeba sorpassa Danso, Mario Rui rinnova (25 luglio 2023)

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale che possa prendere il posto del coreano Kim, il quale è approdato al Bayern Monaco. Diversi nomi sono stati accostati al napoli, ma sembra che ci sia un nome di calciomercato a sorpresa sul radar dei partenopei: Castello Lukeba, giovane difensore classe 2002 del Lione, che potrebbe aver scalato la classifica delle priorità del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, e sorpassato un altro obiettivo importante per il Napoli riguardo la difesa, ovvero quel Danso di cui si parla ormai da diversi giorni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Cristiano Abbruzzese su Europacalcio.it, il Napoli avrebbe messo nel mirino del calciomercato Lukeba come possibile rinforzo per la difesa. Il difensore francese rappresenterebbe un colpo in linea con i parametri societari del Napoli, sia per la giovane età che per il costo dell’operazione. Recentemente, il club francese ha respinto un’offerta da parte del Lipsia di 26 milioni di euro più sei di bonus, ma secondo Abbruzzese, una cifra intorno a 35 milioni più 5 di bonus potrebbe rendere fattibile l’operazione di calciomercato Lukeba-Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MARIO RUI VERSO IL RINNOVO

Intanto, l’agente di alcuni giocatori del Napoli, Mario Giuffredi, ha parlato del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. L’agente ha sottolineato che rinnovare con il Napoli era il sogno del calciatore e che il presidente Aurelio De Laurentiis ha sposato pienamente la persona e il calciatore Di Lorenzo, riconoscendone il valore per la squadra. Giuffredi ha anche elogiato le doti di leadership di Di Lorenzo, sottolineando che il giocatore è un capitano silenzioso, capace di trasmettere ai compagni ciò che serve con le parole giuste e moderate.

Riguardo al nuovo allenatore, Rudi Garcia, Giuffredi ha affermato che ha creato subito un bel rapporto con i calciatori ed è una persona molto intelligente. La squadra sembra avere buone sensazioni riguardo al nuovo tecnico. Infine, riguardo alla situazione contrattuale di Mario Rui, l’agente ha spiegato che era necessario allungare il contratto di un anno, e il rinnovo è stato formalizzato durante un incontro a Castel di Sangro. L’agente si è mostrato fiducioso riguardo all’organico del Napoli per la prossima stagione, sostenendo che la squadra rimarrà sostanzialmente la stessa dell’anno scorso.











