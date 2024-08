CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OPERAZIONE GILMOUR!

Il calciomercato Napoli, dopo una fase di stallo prolungato e dopo la beffa-Brescianini, passato in extremis all’Atalanta, sta per far registrare un colpo importante. La trasferta a Londra del direttore sportivo Manna ha portato infatti a un passo dall’acquisto di Billy Gilmour. Il giovane centrocampista scozzese, classe 2001, è fortemente motivato a indossare la maglia azzurra, avendo già raggiunto un accordo completo sull’ingaggio: 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Con il Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, si sta lavorando per definire l’affare a una cifra di 12 milioni più bonus (2-3 milioni facilmente raggiungibili). De Laurentiis è pronto a finanziare l’arrivo di Gilmour con i fondi ottenuti dalla cessione di Folorunsho. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista della nazionale italiana desidera tornare a lavorare con Baroni alla Lazio, con cui l’accordo è ormai vicino. La cifra di trasferimento? Proprio 12 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: NATAN SALUTA DOPO UNA SOLA STAGIONE

Il calciomercato Napoli è pronto intanto a un’uscita importante: Natan, dopo appena un anno sotto il Vesuvio, sembra destinato a lasciare il club. La sua prima stagione è stata deludente, con poco spazio concessogli dai vari allenatori che si sono alternati sulla panchina partenopea. Quando ha avuto l’opportunità di scendere in campo, è apparso ancora troppo acerbo per una squadra ambiziosa come il Napoli. Neanche con l’arrivo di Antonio Conte le cose sono cambiate per lui.

Il futuro di Natan sarà in Spagna, nella Liga. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato sui social i dettagli del possibile accordo tra Napoli e Betis Siviglia per il difensore brasiliano: “Il Betis pagherà 1 milione di euro al Napoli per il prestito di Natan, con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Il difensore firmerà un contratto fino al 2029 (1+4 anni)“. Si attendono presto ulteriori sviluppi su una trattativa che sembra ormai avviata in maniera definitiva.

