CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TUTTO SU LUKAKU!

Il calciomercato Napoli cerca la svolta per lo scambio Osimhen–Lukaku: Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, è in viaggio verso Londra e si prepara a chiudere due trattative che potrebbero portare a Napoli nuovi rinforzi provenienti dall’Inghilterra. Il primo obiettivo è Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, per il quale il Napoli ha offerto 10 milioni più bonus, mentre il Brighton ne chiede 12. La presenza di Manna in Inghilterra potrebbe essere decisiva per sbloccare l’impasse e concludere l’affare.

Calciomercato Napoli/ Nuova offerta per Lukaku. Neres vicino alla chiusura (13 agosto 2024)

Ma il viaggio di Manna non si ferma qui. L’altro grande obiettivo è Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea e preferito da Conte per rinforzare l’attacco azzurro. Il Chelsea è disposto a cedere il belga a titolo definitivo, ma chiede almeno 40 milioni di euro. Il Napoli ha già fatto una prima offerta di 25 milioni più 5 di bonus, ancora distante dalle richieste dei londinesi, ma è un passo avanti nella trattativa. Durante i colloqui, si potrebbe anche discutere di Victor Osimhen, che non ha ancora ricevuto offerte concrete e potrebbe tornare nel mirino del Chelsea dopo il fallimento dell’affare Omorodion.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen-Chelsea, improvvisa svolta! Tutto ok per Brescianini (13 agosto 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’ATALANTA “SOFFIA” BRESCIANINI

Per il calciomercato Napoli un vero e proprio colpo di scena ha stravolto il trasferimento di Marco Brescianini del Frosinone. Sembrava tutto pronto per il passaggio del centrocampista classe 2000 al club partenopeo. Con l’accordo ormai raggiunto, Brescianini si era recato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto con il Napoli. Tuttavia il Napoli ha tentato di modificare le condizioni dell’accordo, inizialmente stabilito su un prestito oneroso di un milione di euro con obbligo di riscatto a 11 milioni.

Calciomercato Napoli News/ Lukaku, presentata offerta al Chelsea: 30 milioni bonus inclusi (12 agosto 2024)

Il club partenopeo ha richiesto un prestito gratuito, una mossa che non è stata affatto gradita dal Frosinone. In risposta, il direttore sportivo del Frosinone, Angelozzi, e l’agente Giuseppe Riso hanno subito riattivato i contatti con l’Atalanta, una squadra che aveva già mostrato interesse per Brescianini nelle settimane precedenti. Gli orobici hanno presentato un’offerta ufficiale di 14 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, assicurandosi così il centrocampista e mettendo fuori gioco il Napoli nella trattativa.