CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mario Rui rinnova, Zielinski dà l’ok all’Al Ahly (15 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è sempre un periodo di intenso movimento per i club di calcio di tutto il mondo, e il Napoli non fa eccezione. Tra cessioni, rinnovi contrattuali e nuovi acquisti, la squadra partenopea sta vivendo un periodo di trasformazione sotto gli occhi attenti dei tifosi. Una delle notizie più rilevanti è l’imminente addio di Piotr Zielinski, centrocampista polacco che ha vestito la maglia azzurra per ben 7 stagioni. Con 329 presenze e 44 gol all’attivo, Zielinski ha contribuito in modo significativo al successo del Napoli. Ora, però, sembra pronto a intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, dove si trasferirà all’Al Ahly. Il contratto triennale offerto al giocatore prevede un ingaggio di circa 15 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Napoli news/ Veiga sempre più vicino, Oshimen verso il rinnovo e Garcia... (12 agosto 2023)

Il Napoli dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro per la cessione di Zielinski, rappresentando un affare di calciomercato che potrebbe influenzare le strategie future del club. Nel frattempo, il Napoli sta lavorando anche sulla sostituzione di Zielinski. L’allenatore Rudi Garcia sembra aver individuato il candidato ideale in Gabri Veiga, un giovane centrocampista di 21 anni proveniente dal Celta Vigo. Il Napoli potrebbe garantirsi i servizi di Veiga per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, la clausola rescissoria prevista dal contratto del giocatore con il club spagnolo. Questo potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il centrocampo del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ De Laurentiis blinda Osimhen. Si insiste per Veiga (11 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LIETO FINE CON MARIO RUI

Tuttavia, non tutto è in cambiamento. Il Napoli ha recentemente annunciato il rinnovo di contratto di Mario Rui Silva Duarte, noto semplicemente come Mario Rui. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha condiviso la buona notizia su Twitter (o sarebbe meglio dire ormai “X”), annunciando che il difensore portoghese rimarrà con il Napoli fino al 2026. Questo rinnovo rappresenta un segnale di fiducia verso il giocatore e il suo impegno verso il club. Il contratto prolungato sancisce l’ulteriore legame tra Mario Rui e il Napoli, rafforzando la presenza del calciatore all’interno della squadra.

Calciomercato Napoli News: preso Cajuste/ Ecco chi è la stella promessa che ha fermato Messi (10 agosto 2023)

A preannunciare la schiarita era stato anche l’agente del difensore del Napoli, Mario Giuffrida era intervenuto a Tv Play per parlare della questione: “Mario Rui vuole restare a Napoli e abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere”. Evidentemente l’accordo giusto era già stato trovato, dopo le iniziali dichiarazioni dello stesso Giuffrida che avevano fatto preludere a un divorzio ormai possibile tra Mario Rui e il Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA