CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen-PSG, c’è l’accordo per l’ingaggio. Arriva Brescianini (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI LAVORA COL PSG!

Per il calciomercato del Napoli sono giorni decisivi per Osimhen. Il bomber nigeriano ha scelto il Paris Saint Germain e non intende cambiare idea. Il suo agente, Calenda, è a Parigi per cercare di sbloccare l’operazione. Il club francese sta valutando diverse opzioni, tra cui l’inserimento di contropartite tecniche per ridurre l’esborso economico. Tuttavia, le offerte di Soler e Mukiele non convincono il Napoli, in più c’è da valutare il costo del cartellino che dovrebbe aiutare il Napoli a raggiungere obiettivi di calciomercato indicati da Conte come Romelu Lukaku.

Napoli, De Laurentiis gela il tifoso: "Tu di calcio capisci molto poco"/ Risposta su Hermoso (18 luglio 2024)

De Laurentiis vuole rispettare gli accordi e chiede il pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro o un piccolo sconto. Solo i club arabi sarebbero disposti a pagare l’intera clausola, ma Osimhen ha in mente solo il PSG. Al Napoli piacciono Kang-in Lee, trequartista coreano, su cui però Luis Enrique ha posto il veto, e il centrocampista uruguaiano Ugarte, promesso al Manchester United dal suo agente Jorge Mendes. Calenda sta lavorando intensamente per soddisfare le richieste di Osimhen e ha già raggiunto un accordo verbale con il PSG per un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Napoli/ Lukaku è il tormentone dell'estate. Conte vuole Neres e Brescianini (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OK DEL FROSINONE PER BRESCIANINI

Il calciomercato del Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata e si avvicina a un nuovo colpo grazie al lavoro del DS Manna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei profili nel mirino è quello di Marco Brescianini. Nonostante la retrocessione in Serie B, il giocatore ha avuto una stagione notevole con il Frosinone. Anche l’Atalanta è interessata a Brescianini, ma nelle ultime ore sembra che il club partenopeo abbia preso il sopravvento.

I contatti tra il Napoli e il Frosinone sono diventati molto frequenti, con l’obiettivo di superare la concorrenza di calciomercato dell’Atalanta. L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, una spesa gestibile per il club di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, la decisione finale spetterà al calciatore stesso. Marco Brescianini dovrà scegliere tra Napoli e Atalanta, valutando il progetto migliore per la sua carriera. Nelle ultime ore, il Napoli sembra aver preso un netto vantaggio avendo ottenuto l’ok del Frosinone: si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Osimhen-Psg a oltranza, Conte non molla Lukaku, avanti per Hermoso (18 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA