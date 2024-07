Calciomercato Napoli/ Lukaku è il tormentone dell’estate. Conte vuole Neres e Brescianini (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SE ESCE OSIMHEN TUTTO SU LUKAKU

Dopo gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il calciomercato Napoli non si ferma e segue le direttive di Antonio Conte per creare una squadra che possa seguire al meglio le idee e le indicazioni dell’allenatore pugliese. Il nome preferito da Antonio Conte rimane quello di Romelu Lukaku che è in uscita dal Chelsea ma è un’opzione solo in caso di cessione di Victor Osimhen che sta aspettando un’offerta dal PSG pronto ad investire su di lui per il dopo Mbappé.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Osimhen-Psg a oltranza, Conte non molla Lukaku, avanti per Hermoso (18 luglio 2024)

La situazione rimane in fase di stallo ma il Napoli è ottimista sulla riuscita dell’operazione che andrebbe a sbloccare il calciomercato aprendo a nuovi scenari e alla possibilità di costruire una rosa in grado di competere per il campionato fin da subito. In attesa della fine della telenovela Osimhen il Napoli sta continuando i dialoghi con il Chelsea per tenersi pronto a chiudere l’operazione Lukaku e consegnare a Conte il suo tanto desiderato attaccante per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli News/ Il PSG accelera per Osimhen: sarà pagata la clausola. E Lukaku... (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TENTATIVI PER BRESCIANINI E NERES

Non c’è solo Lukaku nel calciomercato Napoli che è alla ricerca di un sostituto dell’ex Zielinski e sta provando a lottare con l’Atalanta per l’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone dopo un’ottima stagione in Serie A. La richiesta dei ciociari è intorno ai 12 milioni di euro con il Milan che otterrà il 50% della cifra in caso di cessione e Manna vuole a tutti i costi consegnare Brescianini a Conte con l’idea di creare un calciatore da nazionale.

Nelle ultime ore si è accesa anche la pista per David Neres del Benfica con il Napoli che avrebbe chiesto informazioni al club portoghese per provare a portare in Italia il calciatore brasiliano protagonista di una buona stagione e alla ricerca del salto di qualità.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Rabiot nome a sorpresa, Hermoso pista sempre viva (17 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA