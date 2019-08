CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli ormai ruota principalmente attorno a un nome, quello di Fernando Llorente. Si attende il giorno giusto per vedere lo spagnolo sbarcare sotto il Vesuvio e completare di fatto la batteria di attaccanti a disposizione di Carlo Ancelotti. Ma l’arrivo di Llorente potrebbe essere doppiamente importante, in quanto libererebbe due trattative in uscita che si stanno trascinando ormai da diverso tempo. Una di queste riguarda Adam Ounas, molto corteggiato dal Lille che vorrebbe portarlo in Ligue 1. Il Napoli sarebbe pronto a dare l’assenso al prestito proprio con l’arrivo di Llorente, che sbloccherebbe anche l’arrivo di Simone Verdi al Torino. Una trattativa che anche i dirigenti granata negli ultimi giorni hanno confermato, spiegando come il giocatore sarebbe perfetto per rinforzare la rosa di Mazzari, ma dal Toro hanno fatto sapere anche di essere pronti a valutare alternative last minute. L’affare Llorente deve dunque sbloccarsi anche per mettere a posto tutti i tasselli in sospeso del mercato del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA CARICA DI LOZANO

Il calciomercato del Napoli ha comunque da diversi giorni festeggiato un arrivo molto importante, quello del talento messicano Hirving Lozano, pronto a dare quel qualcosa in più ad un attacco che già all’esordio contro la Fiorentina ha dato dimostrazione di avere potenzialità atomiche. E contro la Juventus potrebbe esserci anche il messicano, costretto a saltare la prima trasferta al “Franchi”, come spiegato anche dallo stesso Lozano che nel pomeriggio di lunedì a domanda ha risposto: “Se sono pronto per la Juventus? Sì, sono pronto.” Dichiarazioni laconiche ma che hanno caricato l’ambiente azzurro per quella che viene percepita già come una sfida Scudetto: se Mertens, Callejon e Insigne hanno saputo dare sabato sera spettacolo contro la Fiorentina, con Lozano il Napoli potrebbe subito togliersi una soddisfazione immensa contro la Juventus del suo ex tecnico Sarri, e lanciare un segnale al campionato, da non vivere in maniera scontata e anticipatamente decisa come l’anno scorso.

