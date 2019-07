Calciomercato Napoli news/ Pepè: accordo a 80 milioni, i dettagli (ultime notizie)

Il Napoli è probabilmente la squadra più attiva in questa fase del calciomercato estivo 2019. In attesa di capire se James Rodriguez sbarcherà al San Paolo, la società partenopea si è fiondata su Nicolas Pepé attaccante della nazionale della Costa d’Avorio, di proprietà del Lille. Ieri pomeriggio sono giunti presso il ritiro di Dimaro, dove si trovano gli azzurri, gli agenti del 24enne nato in Francia, leggasi Samir Khiat e Michael N’Cho: i due hanno colloquiato con la dirigenza partenopea per circa tre ore, provando a trovare un’intesa sul contratto. Stando a quanto scrive La Voix du Nord, le due società avrebbero già raggiunto un accordo del valore di circa 80 milioni di euro, anche se una parte verrà compensata tramite cash, un’altra parte con i bonus, e infine, una terza parte con una contropartita tecnica. Alla squadra transalpina potrebbe infatti essere girato un calciatore degli azzurri, e pare che il prescelto sia Verdi, che la scorsa stagione ha trovato poco spazio fra i titolari, senza dimenticarsi di Ounas, altro giocatore che versa nelle condizioni dell’ex Bologna.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE ULTIME SU PEPÈ

Il Napoli non è però l’unica società che segue da vicino il ragazzo, visto che le indiscrezioni raccontano di un’intesa con il Lille anche da parte di Manchester United e Inter. Di conseguenza il tutto è nelle mani dello stesso Pepé, che dovrà decidere se giocare con i Red Devils, i nerazzurri o appunto i partenopei. Certo è, che il fatto che i procuratori del ragazzo si siano recati fino alla Val di Sole per discutere con la dirigenza, non può che rappresentare un ottimo indizio. Il ragazzo vuole 5 milioni di euro di ingaggio netti per i prossimi 5 anni, mentre i due agenti chiedono na commissione da 5 milioni di euro in totale. Tra tasse e compenso ai procuratori, si tratta quindi di un’operazione da circa 130 milioni di euro, compreso il cartellino. Il Napoli ha messo sul piatto uno stipendio da 3.5 milioni netti con l’aggiunta di 500mila euro come bonus.

