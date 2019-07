Calciomercato Napoli News/ Per James si può chiudere a 42 milioni (Ultime notizie)

Il calciomercato Napoli è sempre concentrato su quello che sarebbe il grande colpo nel reparto offensivo: per James Rodriguez si prova a stringere e, come riportato dal Corriere della Sera, la trattativa è sempre in fase avanzata. Per la società partenopea ci sono buone notizie: Florentino Perez infatti sembra disposto a venire incontro alle richieste, dunque la chiusura è possibile sulla base di un acquisto a titolo definitivo a 42 milioni di euro più vari bonus, che riguarderebbero gli obiettivi personali e il rendimento della squadra, fino ad un incentivo in caso di scudetto. I 42 milioni non sono casuali: si tratta infatti di quanto il Real Madrid aveva pattuito con il Bayern Monaco per il riscatto dopo il prestito biennale, ma i tedeschi come noto non hanno voluto esercitare questo diritto facendo tornare il colombiano al Santiago Bernabeu. Eliminato dalla Copa America nei quarti di finale, adesso James si potrà concentrare sul suo futuro: prima però il Napoli dovrà anche provare a vendere, così da avere “campo libero” per i grandi acquisti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: I NOMI PER IL CENTROCAMPO

Intanto il calciomercato Napoli pensa anche al centrocampo, il reparto nel quale sta cambiando maggiormente: partito Amadou Diawara (alla Roma nell’affare che ha portato Kostas Manolas a Castelvolturno), a lasciare la squadra sarà anche Marko Rog che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti, e che come detto piace molto alla Fiorentina. Dalla squadra viola potrebbe arrivare Jordan Veretout, ma sul francese sembra essere in vantaggio il Milan; dunque al momento ci sono tre nomi papabili, uno di questi è quello di Erick Pulgar che però dovrebbe essere trattenuto dal Bologna. Una pista alternativa potrebbe condurre al classe ’99 del Fenerbahçe Eljif Elmas (sempre con l’idea di rimpolpare la lista degli Under), ma attenzione ad Agustin Almendra: era il primo obiettivo dichiarato dal Napoli ancora all’inizio del 2019, la stretta si è allentata ma Cristiano Giuntoli è sempre vigile sul calciatore del Boca Juniors che dunque potrebbe ancora arrivare. La sensazione è che sarà uno di questi tre a prendere il posto di Diawara, da vedere poi se il Napoli intenderà inserire un altro elemento nella mediana a disposizione di Ancelotti.

