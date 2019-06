Diretta Colombia Cile/ Streaming video DAZN: Cafeteros favoriti (Copa America 2019)

Colombia Cile, diretta dall’arbitro argentino Nestor Pitana, si gioca questa notte alle ore 1.00 italiana della notte fra venerdì e sabato, quando saranno naturalmente le ore 20.00 di venerdì sera a San Paolo, che ospiterà la partita nello stadio Arena Corinthians. Colombia Cile è uno dei quarti di finale della Copa America 2019 in corso di svolgimento in Brasile. Il cammino nella prima fase è stato piuttosto positivo per le due squadre: la Colombia ha dominato con tre vittorie su tre il girone B che comprendeva anche l’Argentina, il Cile comunque ha fatto molto bene nel girone C, pur venendo scavalcato dall’Uruguay nell’ultima giornata. Insomma, per quanto abbiamo visto finora, Colombia Cile è il quarto più intrigante: per i cileni una sfida durissima, ma anche la Colombia non è stata fortunatissima nell’abbinamento, dominare il girone non ha portato vantaggi così netti ai Cafeteros. Siamo naturalmente all’eliminazione diretta, dunque ricordiamo che in caso di pareggio al triplice fischio finale si dovrà procedere con i tempi supplementari ed infine eventualmente con i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Colombia Cile non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Copa America 2019.

PROBABILI FORMAZIONI COLOMBIA CILE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Colombia Cile. La Colombia di Carlos Queiroz dovrebbe proporre un 4-3-3 con molti riflessi nerazzurri, perché Zapata ha buone possibilità di giocare, con James Rodriguez e Cuadrado valide opzioni per completare il tridente. L’altro Zapata, cioè il difensore del Milan, sarà invece punto di riferimento della retroguardia davanti al partenopeo Ospina. Per quanto riguarda invece il Cile di Reinaldo Rueda si dovrebbe vedere uno speculare 4-3-3 con l’ex interista Medel ormai stabilmente spostato in difesa, Pulgar e Vidal tra le colonne del centrocampo e un attacco naturalmente incentrato su Alexis Sanchez, attenzione però perché contro l’Uruguay si era vista la difesa a tre – soluzione comunque meno probabile.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Colombia Cile, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i Cafeteros, in copertina dopo la fase a gironi. Il segno 1 per la vittoria della Colombia è infatti quotato a 2,20, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine ecco la quota di 3,70 proposta per il segno 2 che indica una vittoria del Cile.



