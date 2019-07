Calciomercato Napoli news/ Per Pepé pronta offerta-bomba (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli dopo l’arrivo di Kostas Manolas in difesa è ancora in attesa del grande colpo che potrebbe regalare anche una sferzata d’entusiasmo alla tifoseria. Con la trattativa per arrivare a James Rodriguez sempre complicata, secondo il giornalista Alfredo Pedullà durante la trasmissione “Sportitalia mercato” ci sarebbe una pazza idea che potrebbe portare sotto il Vesuvio uno dei nomi più chiacchierati del mercato internazionale. Si tratta del gioiello del Lille Pepé, talento ivoriano già accostato al Napoli negli scorsi giorni. La novità sarebbe rappresentata dal fatto che la società partenopea avrebbe pronta un’offerta bomba per convincere il Lille a cedere Pepé: 55 milioni cash più il cartellino di Ounas. Un sacrificio molto grande per un calciatore conteso da molti top club: al momento servirebbe un segnale di disponibilità del Lille per avviare una trattativa che sarebbe clamorosa.

Calciomercato Napoli news, tutti pazzi per Hysaj

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Napoli, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Elseid Hysaj. Una situazione quasi inaspettata per il club partenopeo, che per l’esterno albanese aveva comunque ricevuto diverse proposte, con la Roma in particolare che aveva avanzato un sondaggio. Ma sarebbe il Tottenham la squadra più interessata a Hysaj e a fronte di un’offerta economica importante il terzino potrebbe anche prendere la via dell’Inghilterra. Sempre parlando di mercato in uscita, il Napoli si trova ormai vicino alla cessione di Rog al Cagliari: le due società dovrebbero accordarsi per 2 milioni di euro per il prestito annuale con diritto di riscatto a favore dei sardi fissato sui 13 milioni di euro.

