CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Piace il gigante Soumaré. Allarme Politano (20 luglio 2023)

Il Napoli è attivo sul calciomercato alla ricerca di un centrocampista in grado di rinforzare la mediana della squadra guidata da Rudi Garcia, che ha dovuto affrontare le partenze di Ndombele e potrebbe anche dover fare a meno di Demme. Le indiscrezioni che provengono dalla Turchia, riferite dal giornalista Ekrem Konur, indicano che il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Boubakary Soumarè, centrocampista protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Leicester, dopo aver fatto esperienza con Psg e Lille. Il gigante del centrocampo sembra essere molto apprezzato dal club azzurro e dallo scouting.

Il talentuoso centrocampista franco-senegalese, classe ’99, di stazza imponente e forte fisicamente è stato coinvolto nella retrocessione del Leicester dalla Premier League alla Championship e potrebbe quindi rappresentare un’opportunità interessante sul calciomercato per il Napoli, soprattutto alla luce della stagione fallimentare della squadra inglese, culminata con la disastrosa retrocessione nella Serie B inglese. La valutazione di Soumarè, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe diminuire dopo questa retrocessione, aprendo la strada a possibili trattative con il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, POLITANO VUOLE PIÙ SPAZIO

Nel frattempo, un altro giocatore del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il proprio futuro. Durante il ritiro dei partenopei a Dimaro, in Trentino Alto-Adige, l’attaccante ha affrontato le voci di mercato che lo accostano alla Lazio di Claudio Lotito, nonostante le smentite del patron biancoceleste. Politano ha dichiarato di voler avere più continuità rispetto alla scorsa stagione, giocare più partite e segnare più gol. Ha comunicato i suoi desideri al suo procuratore, il quale parlerà con la società per trovare la soluzione migliore per il futuro del calciatore.

Sul fronte Osimhen, altro attaccante del Napoli, Politano ha sottolineato il talento del compagno, definendolo un fuoriclasse che ha dimostrato il suo valore nella stagione precedente. Tuttavia, ha evidenziato che il cammino sarà più difficile per Osimhen quest’anno, poiché dovrà ripetersi e affrontare nuove sfide per dimostrare il suo talento ancora una volta. Politano ha sottolineato di volersi ritagliare un ruolo da protagonista ed essere potenzialmente proprio la spalla di Osimhen per il prossimo anno: sarà accontentato dalle scelte di Rudi Garcia?











