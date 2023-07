Calciomercato Napoli News/ Kvaratskhelia rinnova e allontana il Newcastle, idea Lo Celso (19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KVARATSKHELIA RINNOVA

Khvicha Kvaratskhelia è al momento il nodo del calciomercato Napoli: meglio, il georgiano potrebbe spostare in un modo o nell’altro gli equilibri della squadra campione d’Italia. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: Kvaratskhelia non si tocca, l’ultimo MVP di Serie A resterà al Napoli e anzi è già pronta la proposta per il rinnovo del contratto. La firma ufficiale potrebbe e dovrebbe arrivare alla fine del mese di luglio: si parla di un prolungamento fino al 2028 con opzione per un’altra stagione, mentre lo stipendio percepito dall’esterno offensivo sarebbe di 2,5 milioni di euro, dunque più che raddoppiato rispetto agli attuali 1,2. Dunque perché Kvaratskhelia può essere ago della bilancia?

Semplice: negli ultimi giorni il Newcastle, che ha già fatto un grande investimento per Sandro Tonali, è pronto a pescare nuovamente dalla nostra Serie A e per il georgiano sarebbe pronto a spendere 95 milioni di euro, cifra assolutamente nelle possibilità dei Magpies vista la presenza del fondo PIF. Il calciomercato Napoli realizzerebbe una bella plusvalenza e potrebbe rifarsi il look, ma per De Laurentiis non è il caso: il trattamento rispetto a Kim Min-Jae sarà diverso, Kvaratskhelia è troppo importante per i partenopei e poi la rosa che ha vinto lo scudetto lo scorso maggio non ha certo bisogno di essere rifondata. Il georgiano pare destinato a rimanere a Napoli, dove del resto si trova benissimo: stavolta il Newcastle dovrà rivolgersi altrove.

SI STRINGE PER LO CELSO

Il calciomercato Napoli sta poi provando a stringere i tempi per assicurarsi un giocatore che possa agire a centrocampo, soprattutto nel ruolo di mezzala. Tra i candidati abbiamo Lucas Tousart del quale si è recentemente parlato, ma un tentativo concreto verrà fatto su Giovani Lo Celso: classe ’96, 44 presenze con la nazionale argentina, portato in Europa dal Psg ma poi affermatosi realmente nel Tottenham, dove ha ricoperto parecchi ruoli prima di avere un’esperienza in prestito, di un anno e mezzo, nel Villarreal. Con il Submarino Amarillo l’argentino ha rivelato la sua grande versatilità, venendo a volte impiegato addirittura come seconda punta; di fatto è un interno offensivo che può stazionare anche sulla trequarti. Di lui deciderà il nuovo allenatore del Tottenham, Ange Postecoglu.

Facile però che Lo Celso non rientri più nei piani degli Spurs, il Napoli allora potrebbe pensarci in sede di calciomercato ma deve fare due conti, perché al momento appare difficile pensare che un calciatore del suo profilo possa accettare di fare panchina. Vero che tra Serie A e Champions League le occasioni ci saranno, ma qualora Piotr Zielinski dovesse restare sarebbe quasi intoccabile; stesso discorso per André Zambo Anguissa, che peraltro per caratteristiche è giocatore diverso rispetto a Lo Celso. Insomma, l’operazione è fattibile ma forse Rudi Garcia preferirebbe concentrarsi su altri elementi, pur se non è detto che Tousart escluda l’argentino che potrebbe anche giocare come esterno alto.











