Calciomercato Napoli News/ Psg rinuncia a Osimhen? Mario Hermoso aspetta segnali (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI: ACCELERAZIONE PER CESSIONE DI OSIMHEN?

Victor Osimhen sembra destinato a lasciare il Napoli, ma non è detto che finisca al Paris St Germain, anche se il club francese ha la necessità di trovare un rinforzo in questo calciomercato per l’attacco dopo la partenza di Kylian Mbappé. Le ultime voci di calciomercato riferiscono che il Psg potrebbe aver deciso di puntare su Julian Alvarez, che vorrebbe avere più spazio nel Manchester City, che dal canto suo lo cederebbe solo nel caso in cui arrivasse un’offerta importante, come 80 milioni di euro, secondo quanto indicato dal giornale spagnolo As. Per il Napoli cambia poco, perché c’è voglia di accelerare la cessione del centravanti nigeriano.

Calciomercato Napoli news/ Greenwood idea seria, si riapre per il rinnovo di Kvara? (14 luglio 2024)

A tal proposito, Sky Sport24 spiega che il club partenopeo vuole sacrificare Osimhen per portare a termine il piano per la ristrutturazione della squadra da affidare ad Antonio Conte, quindi la cessione dell’attaccante è fondamentale per il Napoli per le prossime mosse di calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI: MARIO HERMOSO NON VUOLE ASPETTARE TROPPO

A proposito di rinforzi dal calciomercato, il Napoli deve dare risposte a Mario Hermoso, perché non vuole aspettare molto. Lo segnala Tuttosport, spiegando che il problema per la dirigenza partenopea riguarda le uscite. Infatti, il direttore sportivo Manna deve sfoltire la rosa per poter imprimere una svolta nella trattativa per il calciatore che si è svincolato dall’Atletico Madrid. Comunque, circolano già le cifre del possibile colpo di calciomercato: il Napoli ha offerto un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, invece l’entourage di Hermoso spera di riuscire a strappare un ingaggio da 5 milioni di euro.

Calciomercato Torino News/ Asse caldo con il Napoli: Cheddira, Ostigard e Gaetano nel mirino (13 luglio 2024)

Comunque, l’accordo può arrivare a metà strada, cioè a 4,5 milioni di euro all’anno, comprensivi di bonus. Nel frattempo, la dirigenza azzurra sta chiudendo i negoziati per il rinnovo di Alex Meret per un altro anno, fino al 2027. Secondo Il Mattino, il rinnovo verrà formalizzato durante il ritiro di Castel di Sangro, quando il portiere si unirà al gruppo dopo le vacanze post-Europei 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA