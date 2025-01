CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHI SU SKRINIAR

Il calciomercato Napoli è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Attualmente Buongiorno è fermo ai box da un mese a questa parte e dovrebbe rientrare minimo tra due settimane. Dunque fiducia in Rrahmani e Juan Jesus, anche se Antonio Conte non ha mai smesso di spingere per l’arrivo di Milan Skriniar, un suo fedelissimo all’Inter. Slegato dall’affare Kvaratskhelia, il trasferimento potrebbero lo stesso concretizzarsi considerando che Danilo della Juventus, obiettivo del Napoli, è molto vicino ad un ritorno in patria, in Brasile. Per questo conte vorrebbe il difensore slovacco.

Il problema? I 9 milioni netti all’anno, una cifra che il Napoli non può permettersi nemmeno a metà. Infatti il PSG avrebbe probabilmente accettato un prestito di sei mesi, pagando così 4 e mezzo, ma sarebbe comunque troppo. L’ultima proposta del calciomercato Napoli è quella di dividere equamente i restanti mesi di stipendio che rimangono da qui al termine della stagione quindi 2 milioni e poco più a testa, ma il PSG non sembra propriamente entusiasta di questa possibilità.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINNOVI IN VISTA

Il calciomercato Napoli passa anche dei rinnovi. Se è vero che è un mancato allungamento di contratto, ma soprattutto adeguamento dello stipendio, è stata probabilmente la causa della cessione di Kvaratskhelia, i partenopei potrebbero non ripetere lo stesso errore.

Almeno non con Oliveira: l’uruguaiano secondo Matteo Moretto, il difensore è vicinissimo ad un rinnovo fino al 2030 con gli azzurri. Guadagnerà circa 2 milioni di euro netti più 500.000€ di bonus. Mancano solamente le firme alla definitiva fumata bianca. Manna starebbe anche trattando per il rinnovo di Anguissa. Anche in quel caso c’è piena disponibilità da ambo le parti di mettere nero su bianco un nuovo contratto, così da prolungare ulteriormente la permanenza in Campania.

