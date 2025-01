CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KVARATSKHELIA SEMPRE PIÙ LONTANO!

Il calciomercato Napoli a gennaio può decollare su una cessione illustre: il Paris Saint-Germain ha infatti individuato in Khvicha Kvaratskhelia la sua priorità di mercato. Il talento georgiano del Napoli, che ha rifiutato ogni proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ha già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Parigi. Tuttavia, il club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis, ha aperto alla cessione solo alle sue condizioni: 80 milioni di euro cash, senza alcuna contropartita tecnica.

Calciomercato Napoli/ I sostituti di Kvara, il punto su Pellegrini e Frattesi (oggi 10 gennaio 2025)

Secondo Repubblica, il PSG ha fatto un primo passo con un’offerta di 45 milioni di euro, respinta immediatamente dal Napoli. Nei tentativi di abbassare la cifra richiesta, il presidente Al-Khelaifi ha proposto varie alternative, tra cui i cartellini di Milan Skriniar, attualmente nel mirino del Galatasaray, di Randal Kolo Muani per uno scambio alla pari, e di Marco Asensio, autore di 2 gol in 15 partite stagionali. Tuttavia, al momento nessuna di queste proposte rientra nei piani tecnici o economici del Napoli.

Calciomercato Napoli/ Philip Billing, chi è il nuovo colpo di Conte/ Arriva dal Bournemouth (9 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: APERTA ANCHE LA PISTA SKRINIAR

Al momento la trattativa è in una fase di stallo. Gli uomini del calciomercato Napoli restano fermo sulla richiesta di 80 milioni di euro senza sconti, grazie anche al lungo contratto che lega Kvaratskhelia al club. Non c’è urgenza di cederlo, ma la situazione potrebbe evolversi nelle ultime settimane di mercato. Da parte sua, il PSG ha messo sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus, un’offerta che moltiplica per sette l’attuale stipendio del giocatore, pari a 1,5 milioni di euro.

Parallelamente, Milan Skriniar è stato considerato come possibile pedina di scambio per ridurre il costo dell’operazione. Tuttavia, il suo ingaggio da 9 milioni di euro annui rappresenta un ostacolo significativo per un eventuale ritorno in Serie A, specialmente nel sistema salariale del Napoli. Per accettare il trasferimento, il difensore slovacco starebbe chiedendo al PSG una consistente buonuscita, data la necessità di una riduzione salariale significativa rispetto al contratto che lo lega al club francese fino al 2028.

Kvaratskhelia lascia il Napoli a gennaio/ Calciomercato news: il giocatore vuole il PSG (9 gennaio 2025)