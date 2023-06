CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Tutto su Frattesi, ma l’allenatore…(6 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PER FRATTESI OCCHIO ALLA PREMIER!

Il calciomercato del Napoli avrebbe individuato in Davide Frattesi il primo grande obiettivo estivo: il centrocampista del Sassuolo è diventato uno dei giocatori più ambiti sul mercato italiano e internazionale, suscitando l’interesse di diversi club di alto livello. In particolare, il Napoli ha messo gli occhi su di lui da tempo, indipendentemente dall’identità dell’allenatore che guiderà la squadra. La dirigenza del club partenopeo ha già allacciato i primi contatti con il club neroverde, considerando Frattesi il sostituto ideale nel caso di una possibile partenza di Piotr Zielinski.

Calciomercato Napoli News/ Accardi in pole per il post-Giuntoli, con lui arriva Italiano? (5 giugno 2023)

Ma non sono solo i club italiani ad essere interessati al talento di Frattesi. In Premier League, ci sono molte squadre che hanno messo gli occhi su di lui, con il Sassuolo che avrebbe ricevuto un’offerta di 40 milioni di euro. Si parla anche del Brighton di Roberto De Zerbi, ma non è ancora chiaro se arriverà da questa squadra o da un altro club. Intanto, l’Inter, come confermato da Giuseppe Marotta, sta seguendo da vicino il giocatore, così come la sua ex squadra, la Roma, che detiene il 30% dei diritti sulla futura rivendita di Frattesi. Il Napoli però avrebbe fatto la prima, concreta mossa.

Nuovo allenatore Napoli/ Post-Spalletti: Galtier, Conte, Tuchel, la lista è lunghissima (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUBBIO ALLENATORE

Il calciomercato del Napoli però difficilmente decollerà se il presidente De Laurentiis non scioglierà il nodo relativo all’allenatore. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, la ricerca continua e De Laurentiis ha dichiarato di avere ben 20 nomi sul tavolo per la scelta del successore. Nonostante un tentativo per l’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann, che sembra essere vicino al Paris Saint Germain, il profilo che attira l’attenzione del patron dei partenopei è quello di Vincenzo Italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è stato un contatto tra il napoli di De Laurentiis e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, per discutere della possibile candidatura di Italiano come nuovo allenatore del Napoli. Tuttavia, ogni ulteriore sviluppo è stato posticipato fino alla conclusione della finale di Conference League, che si terrà mercoledì sera a Praga e che vedrà i viola opposti al West Ham. Vincenzo Italiano sarebbe in grado di dare continuità tattica al lavoro già svolto da Spalletti con il modulo 4-3-3, rispondendo così all’identità di gioco desiderata dal presidente De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronti 15 milioni per Samardzic: trattativa ai dettagli (29 maggio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA