CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Anche Machach e Ciciretti in uscita (Ultime Notizie)

Detto di Hysaj, Tonelli e Verdi che dovrebbero alla fine restare al Napoli, in casa azzurra si sta lavorando alle cessioni di altri due elementi da qui alla chiusura della finestra di calciomercato. Uno di questi è Amato Ciciretti, attaccante venticinquenne con il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e che lo scorso anno ha giocato in prestito per mezza stagione al Parma e per i rimanenti mesi all’Ascoli. Stando alle indiscrezioni più recenti, per il classe 1993 sembra concretizzarsi sempre di più la possibilità di tornare a vestire la maglia dei bianconeri anche in questa annata calcistica sebbene sia stato seguito anche dal Cosenza. Proprio i rossoblu calabri potrebbero invece mettere le mani sul centrocampista ventitreenne Zinédine Machach, anche lui in uscita dal Napoli dopo aver vissuto un’esperienza in prestito al Crotone. Oltre che del Cosenza, anche per Machach, pure lui sotto contratto con gli azzurri fino al giugno del 2022, si era parlato dell’Ascoli. Entrambe queste operazioni dovrebbe essere ufficializzate nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli News, Verdi, Tonelli ed Hysaj restano

Nel corso di questa sessione di calciomercato estivo la dirigenza del Napoli ha compiuto molti sforzi per cercare di rafforzare l’organico a disposizione di mister Ancelotti. I dirigenti azzurri non si sono dedicati però soltanto ad acquistare nuovi elementi per l’organico ma hanno anche lavorato su eventuali cessioni e, nell’elenco dei possibili partenti, figuravano pure i nomi di Lorenzo Tonelli, Simone Verdi ed Elseid Hysaj. Tutti e tre però sono destinati a rimanere al Napoli per questa annata calcistica, in cui si giocheranno le loro carte con la concorrenza per trovare posto in campo nelle varie competizioni che gli azzurri affronteranno. Per quanto riguarda Tonelli, la Fiorentina sembra essersi defilata preferendo puntare su altri profili così come successo per il Torino con Verdi, per il quale la permanenza è stata praticamente garantita dalla cessione di Ounas al Nizza. Per quanto concerne invece l’albanese Hysaj, il Napoli non è riuscito a trovare l’intesa migliore con il Valencia visto che gli spagnoli non hanno colmato la distanza di 5 milioni di euro tra domande e offerta, oltre a chiedere il calciatore in prestito nonostante i partenopei volessero avere la garanzia della cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Napoli News, Ufficiale il tesseramento di Llorente

La sessione di calciomercato estivo sta finalmente per concludersi ed il Napoli ha da poco completato un’operazione importante assicurandosi un centravanti come Fernando Llorente. Rimasto svincolato dopo l’avventura con i londinesi del Tottenham Hotspur, l’ex juventino Llorente sembrava essere nel mirino anche dell’Inter del suo vecchio allenatore in bianconero Antonio Conte ma, alla fine, gli azzurri sono riusciti a convincerlo nello sposare la causa partenopea. Attraverso il proprio sito web, il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale al riguardo in cui si legge: “Il Napoli ufficializza l’acquisizione delle prestazioni sportive di Fernando Llorente. Questo il tweet del Presidente Aurelio De Laurentiis che saluta l’arrivo dell’attaccante spagnolo: “Benvenuto Fernando”. Nei giorni scorsi il centravanti aveva effettuato le visite mediche di rito a Roma in quel di Villa Stuart ed al momento del suo sbarco aveva affermato: “Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Sono felice di tornare in Serie A.”

Calciomercato Napoli News, Auriemma sperava in un ritorno importante

In questa finestra di calciomercato il Napoli ha cercato a lungo di rinforzare il proprio reparto avanzato con l’acquisto di nuovi elementi. Dal PSV di Eindhoven è arrivato Hirving Lozano e gli azzurri hanno da poco anche tesserato ufficialmente lo svincolato Fernando Llorente. I partenopei sognavano però di aggiudicarsi magari uno come Mauro Icardi dell’Inter e c’è anche chi avrebbe gradito un ritorno importante. Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, ha infatti offerto la sua opinione spiegando: “Mi meraviglio che Ancelotti continui a usare moduli non adatti ai suoi giocatori. Il Napoli deve giocare col 4-3-3. Lo vedo un po’ confuso, non puoi cambiare dopo 45 minuti se vai a giocare a Torino contro la Juve. Non mi ricordo di formazioni che hanno vinto lo scudetto e hanno incassato 7 gol nelle prime due partite. Il Napoli non li prendeva da una cinquantina d’anni, non è questo il modo di contendere lo scudetto alla Juve che pure ha i suoi problemi. La Juve fa bene a tenersi Higuain e si guarda bene dal rafforzare le sue avversarie, lo avrei ripreso anche io se fosse stato possibile.”



