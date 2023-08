Calciomercato Napoli news/ Veiga sempre più vicino, Oshimen verso il rinnovo e Garcia… (12 agosto 2023)

Calciomercato Napoli, ultime news: si continua a trattare col Celta Vigo per l’arrivo di Veiga

Prosegue la lunga trattativa di calciomercato che potrebbe portare al Napoli il centrocampista del Celta Vigo, Veiga. La società di Aurelio De Laurentiis sta intensificando le contrattazioni per lo spagnolo e stando a quanto riferisce Il Mattino, le parti non sarebbero lontane dal trovare la quadra e poter concludere positivamente l’affare. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Celta Vigo potrebbe valutare la cessione del suo talento anche tralasciando quella clausola da 40 milioni di euro che è stata fino ad oggi un ostacolo alla buona riuscita della trattativa.

Il Napoli così potrebbe accordarsi per una cifra più contenuta, vicina ai trenta o trentacinque milioni al massimo, da pagare in più tranche e soprattutto con dei bonus raggiungibili in base alle performance del giocatore sul rettangolo verde. Tra gli azzurri e Veiga c’è già un’intesa che lascia ben sperare. Adesso Napoli e Celta Vigo devono “solo” trovare una quadra sulle cifre e sulle modalità di pagamento. Novità sono attese nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, le ultime news: imminente il rinnovo di Oshimen

In casa Napoli si parla anche di rinnovi quando si affronta il tema del calciomercato. Il più imminente sembra quello di Victor Oshimen, come confermato da mister Rudi Garcia al termine dell’amichevole disputata contro l’Apollon Limassol. L’allenatore francese a proposito della permanenza di Victor Osimhen in azzurro ha detto: “Osimhen lo voglio felice. La società e il calciatore hanno fatto un buon lavoro. È un trascinatore, gli chiediamo i gol, quando sarà ufficiale la cosa si potrà dedicare solo al campo e questo mi piace di più”.

Tra gli altri calciatori menzionati dal tecnico del Napoli, c’è anche Zielinski, il cui futuro sembra destinato ad essere sempre in azzurro. “Zielinski è sotto contratto come tutti gli altri. Hanno giocato tutti stasera, speriamo siano pronti per Frosinone”, ha detto l’allenatore mettendo a tacere le voci di mercato.











