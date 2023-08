CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zielinski, affare da 35 milioni. Per il dopo Lozano c’è Zhegrova (16 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è sempre carico di sorprese e cambiamenti che scuotono il panorama calcistico. E uno dei trasferimenti più discussi di quest’anno coinvolge Piotr Zielinski e il Napoli. Dopo un lungo legame di sette anni, contrassegnato da 329 presenze, 47 gol e un palmares che include una Coppa Italia e uno Scudetto, sembra che l’addio del polacco alla maglia azzurra sia ormai inevitabile. L’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza tra un anno, è sfumato e le sirene provenienti dall’Arabia Saudita hanno prevalso.

Zielinski, classe ’94, avrebbe volentieri continuato la sua avventura a Napoli. Si era anche dichiarato disponibile a una riduzione dello stipendio, pur essendo al di sopra del tetto di 4,5 milioni imposto da De Laurentiis. Tuttavia, il club e il giocatore non sono riusciti a raggiungere un accordo soddisfacente. L’Al Ahli ha offerto un’offerta economica allettante per un giocatore di 30 anni in scadenza di contratto. Il Napoli incasserà una cifra considerevole di circa 32 milioni di euro, a cui si aggiungeranno dei bonus che potrebbero portare il totale a 35 milioni. Questa somma sarà poi reinvestita per migliorare la rosa azzurra. Un nome di calciomercato che spicca è quello di Gabri Veiga, pronto a prendere il posto lasciato libero da Zielinski nel centrocampo del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ZHEGROVA SOSTITUTO DI LOZANO

Parallelamente, il Napoli sembra aver rimesso in moto la pista di calciomercato che porta a Edon Zhegrova, esterno d’attacco del Lille e della nazionale kosovara. Questo movimento potrebbe indicare un possibile addio di Hirving Lozano e aprirsi a nuove prospettive. Il sito francese “Jeunesfooteux” ha suggerito che, se Zhegrova dovesse approdare in Italia, il Napoli potrebbe riflettere sul possibile ritorno di Nicolas Pepè. Quest’ultimo, con un passato nel Napoli e un’esperienza all’Arsenal, potrebbe presto lasciare l’Inghilterra dopo un prestito al Nizza nell’ultima stagione.

L’arrivo di Zhegrova potrebbe essere strettamente legato alla partenza di Hirving Lozano. Il Marsiglia potrebbe adesso tentare il colpo per portare il messicano in Francia: il Napoli valuta l’attaccante circa 15-20 milioni di euro, in considerazione anche del contratto in scadenza tra solo 12 mesi. Una situazione di calciomercato in evoluzione con il Napoli di calciomercato che non vogliono però farsi trovare impreparati, cercando di individuare immediatamente il sostituto in caso di partenza di Lozano, per chiudere l’affare senza lasciare buchi nella rosa a disposizione di Garcia.











