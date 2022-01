CALCIOMERCATO NAPOLI/ Non solo Insigne: guaio rinnovi anche per Meret e Fabian Ruiz

In casa Napoli la sessione di calciomercato invernale appena cominciata ha già praticamente portato Axel Tuanzebe in azzurro dallo United ma i dirigenti stanno lavorando soprattutto su diverse situazioni interne. In attesa dell’ufficialità dopo le visite mediche di Tuanzebe appunto, che si dovrebbero svolgere entro il prossimo weekend, il mancato rinnovo di contratto del capitano Lorenzo Insigne, ormai destinato secondo i rumors al Toronto FC in estate, potrebbe non essere l’unico nodo da sciogliere per i partenopei.

Un altro elemento dell’organico che potrebbe aver bisogno di un prolungamento contrattuale è Fabian Ruiz ma per ora il Napoli non sarebbe propenso ad accontentare il calciatore. Stando alle indiscrezioni provenienti da La Repubblica, il patron De Laurentiis sarebbe disposto a concedere qualche aumento di stipendio solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI: I RINNOVI DI MERET E FABIAN

Il calciomercato del Napoli potrebbe dunque concentrarsi sostanzialmente sui rinnovi per questo gennaio. Detto di Insigne e dell’attesa vissuta da Ruiz, comunque in scadenza solo nel giugno del 2023, un altro che avrebbe rifiutato il rinnovo è Alex Meret. Il ventiquattrenne sarebbe maggiormente propenso a vivere una nuova avventura altrove mentre la società vorrebber invece trattenerlo. Se non si troverà l’intesa però il Napoli ha già su chi puntare avendo provato a sondare il terreno per Mattia Perin della Juventus.

