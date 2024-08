CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN A LONDRA?

Il calciomercato Napoli continua a lavorare febbrilmente su due fronti: la cessione di Osimhen e l’arrivo, consequenziale, di Romelu Lukaku. Victor Osimhen rimane l’obiettivo principale del Chelsea per rinforzare l’attacco, secondo quanto riportato da TEAMtalk. I contatti tra i Blues e il Napoli sono proseguiti nelle ultime settimane, e nell’ultimo incontro ci sono stati significativi progressi, anche se restano ancora molti dettagli da definire. Per portare Osimhen a Londra, il Chelsea non solo offrirà una somma di denaro, ma metterà sul piatto anche Romelu Lukaku e uno tra Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah e Cesare Casadei.

Fino a poco tempo fa, il preferito era Casadei, ma ora il portiere spagnolo Kepa sta guadagnando terreno, con gli azzurri che stanno cercando un’alternativa a Meret. Il Napoli ha già avviato i contatti con l’entourage di Kepa, il cui futuro al Chelsea appare incerto. La trattativa per Osimhen non si prevede rapida e le trattative probabilmente si protrarranno fino agli ultimi giorni di mercato, poiché il Chelsea non è disposto a superare i 60 milioni di euro più due giocatori per l’affare.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ANCHE IL MILAN GUADAGNA CON BRESCIANINI

Il calciomercato Napoli si appresta a finalizzare il suo quarto acquisto del mercato estivo: Antonio Conte è pronto ad accogliere Marco Brescianini. Il centrocampista, proveniente dal Frosinone, è stato escluso dalla convocazione per la partita di Coppa Italia contro il Pisa, segno che il trasferimento è imminente. Dopo un lungo inseguimento e l’interesse di altri club come Juventus e Atalanta, il Napoli è riuscito a ottenere il giocatore, ex talento delle giovanili del Milan.

Brescianini arriverà a Napoli in prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Le visite mediche sono previste per martedì mattina a Villa Stuart. Il centrocampista spera di essere pronto per il debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Classe 2000, Brescianini porterà anche un guadagno economico al Milan, che detiene il 50% dei diritti sulla futura vendita del giocatore. Dopo una stagione molto positiva, Brescianini si prepara a una nuova avventura in Serie A. Nel frattempo, il Napoli dovrà probabilmente cedere Cajuste, sempre più vicino al Brentford, come riportato da Sky Sport.

