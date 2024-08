Dopo la super beffa nella trattativa con il Frosinone per Brescianini, il calciomercato del Napoli si muove su un’altra rotta, che porta in Inghilterra. Già da tempo il club ha messo nel mirino Billy Gilmour, centrocampista del Brighton: Manna sta continuando a lavorare in questo senso e come spiega Gianluca Di Marzio, oggi ci saranno nuovi contatti con la società inglese. Il Napoli vorrebbe chiudere nella giornata di oggi per il classe 2001, che ha accettato l’offerta del club azzurro e sarebbe ben felice di giocare al Maradona. I nuovi contatti tra Napoli e Brighton di oggi potrebbero dunque portare alla chiusura definitiva della trattativa.

Non solo Gilmour, però: i partenopei hanno messo nel mirino anche un altro centrocampista scozzese, Scott McTominay, del Manchester United. Il Napoli ha proposto ai Reds un prestito ma non c’è intesa su questo punto: gli inglesi non vorrebbero infatti cedere il calciatore solo per qualche mese. Possibile, dunque, che Manna cerchi di trovare un accordo sulle modalità e sulla formula per portare lo scozzese a Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ORE DECISIVE PER LA CESSIONE DI OSIMHEN

Il Napoli continua a lavorare anche per la cessione di Osimhen, che sembra ora più vicino al Chelsea. Proprio dai Blues dovrebbe arrivare il prossimo attaccante del club partenopeo, Romelu Lukaku, che Manna valuta 25 milioni più 5 di bonus, sperando di convincere gli inglesi. La società attende invece per la cessione di Osimhen, che come abbiamo detto piace anche al Chelsea ma non è svanito al momento del tutto neppure l’interesse del Psg che potrebbe tentare un’offerta last-minute per convincere il Napoli.