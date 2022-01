CALCIOMERCATO NAPOLI/ Occhi sull’Empoli: piacciono Ricci, Parisi e Bajrami

In attesa di capire se arriveranno ulteriori rinforzi entro la chiusura di questa sessione di calciomercato invernale, la dirigenza del Napoli è al lavoro anche per potenziare l’organico a disposizione di mister Spalletti anche per il futuro avendo messo nel mirino tre calciatori molto interessanti, tutti di proprietà dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, i partenopei starebbero monitorando alcuni profili giovani come quello di Fabiano Parisi.

Se però Parisi si trova al centro delle voci di mercato da diversi giorni, in queste ore sono invece particolarmente in rialzo le quotazioni di Nedim Bajrami e Samuele Ricci. Per il primo lo stesso presidente Corsi si era esposto in prima persona sottolineandone il valore ed il prezzo del giocatore che avrebbe a sua volta rifiutato il corteggiamento del Sassuolo preferndo concludere la stagione con i toscani.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Il Napoli ha preso atto dell’addio di Lorenzo Insigne, da luglio al Toronto FC, ma c’è un altro calciatore in scadenza di contratto a giugno 2022 molto chiacchierato in fase di calciomercato, ovvero Dries Mertens. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il belga ha spiegato: “Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me, e spero non accada subito, però nel caso in cui questo si dovesse verificare, io tenderò la mano, sarò grato per avermi dato la possibilità di appartenere a questo mondo e di avermelo fatto apprezzare. Non dimenticherò un solo istante. La strategia per il rinnovo è segnare tanto, così Adl sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare.”

