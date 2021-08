CALCIOMERCATO NAPOLI/ Olivera proposto dal Getafe, i nomi per il centrocampo

CALCIOMERCATO NAPOLI, OFFERTO MATHIAS OLIVERA

Il Napoli cerca un nuovo terzino sinistro da alternare al portoghese Mario Rui nel corso della stagione ed in questi ultimi giorni di calciomercato c’è un nome che viene accostato con insistenza ai partenopei. Si tratta di Mathias Olivera, ventitreenne uruguaiano di proprietà del Getafe con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’edizione odierna de Il Mattino, lo stesso club spagnolo avrebbe proposto al Napoli il cartellino di Olivera dopo aver trattato con la Sampdoria per l’acquisto di Jakub Jankto, centrocampista che verrà comunque collocato sulla parte mancina del campo. L’idea degli azzurri sarebbe quella di aggiudicarsi l’esterno con la formula del prestito con diritto di riscatto e le parti dovranno lavorare parecchio dato che il Getafe non sarebbe affatto convinto da questa soluzione, volendo piuttosto essere certi della cessione a titolo definitivo e monetizzare appunto da questa partenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI, I NOMI PER IL CENTROCAMPO

In casa Napoli è da tempo che si sta dando la caccia ad un nuovo centrocampista per migliorare la qualità della mediana entro la chiusura della sessione di calciomercato estivo. Se da una parte è emersa l’indiscrezione riguardante il possibile arrivo ai piedi del Vesuvio di Miralem Pjanic dal Barcellona grazie a mister Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi della Roma. Una soluzione economica potrebbe essere rappresentata da Grenier, attualmente svincolato, ma non tramontano nemmeno le piste che porterebbero a Berge dello Sheffield United, Zakaria del Borussia Monchengladbach ed anche Thorsby della Sampdoria.

