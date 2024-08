CALCIOMERCATO NAPOLI: IL FUTURO DI OSIMHEN

Può decidersi a breve il futuro di Osimhen, che non rimarrà a Napoli dopo essere finito fuori dai progetti di Conte. Il centravanti piace a vari club ma nessuno si è avvicinato alla cifra da 130 milioni della clausola rescissoria presente nel suo contratto dopo l’ultimo rinnovo con il club azzurro. I partenopei sarebbero pronti ad abbassare la cifra negoziando un accordo ma non si arriverebbe a meno di 100 milioni, come spiega il Corriere dello Sport.

Il Paris Saint Germain ha bisogno di rimpolpare l’attacco ma non è mai arrivato ad una simile offerta. C’è inoltre anche l’ipotesi Chelsea ma il nigeriano non ne sarebbe felice poiché non avrebbe intenzione di mantenere lo stipendio attuale. Il calciomercato Napoli potrebbe dunque sbloccarsi dopo aver trovato la definitiva soluzione al caso Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI: CHI PARTE

Come spiegato invece da Il Mattino, per il calciomercato Napoli domani sarà il giorno delle visite mediche di David Neres in azzurro, in attesa dell’ufficialità della cessione di Cajuste che passerà in prestito all’Ipswich Town. Ngonge, invece, piace al Bologna e si attendono novità sulla possibile offerta del club rossoblù: sarà proprio lui il sacrificato per fare spazio al 27enne brasiliano che arriverà a Napoli dal Benfica.